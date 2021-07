Raúl, en busca del «oro de Tokio»

El buen momento de forma y el subidón tras la exhibición de Cerezo el sábado, a la que Martínez asistió en primera persona, apoyando a su compañera desde las gradas del Makuhari Messe, son los activos principales para confiar en el ilicitano, que en los últimos meses no se ha cansado de repetir un mensaje similar al de Adriana. No solo busca medalla, quiere el oro. Algo se está haciendo bien en el taekwondo español porque no solo llegan buenos resultados sino que sus deportistas son capaces de mostrar una ambición mayúscula.

En su currículum, Raúl se presenta en la categoría de menos de 80 kilos como el octavo cabeza de serie y con el reciente podio en el Campeonato de Europa de este mismo año, en el que fue medalla de bronce. A sus 30 años consiguió el mejor resultado de su carrera en un gran torneo, superado en semifinales por el azerí Beigi Harchegani, número 2 del ránking. Además, tiene en su palmarés el oro en los Juegos Mediterráneos de 2018, la plata en la Universiada de 2017 y cuatro metales en pruebas del Grand Prix: un oro, dos platas y un bronce. En Tokio va a por el premio gordo.

El número 1, en el horizonte

Obtener un buen resultado en estos Juegos Olímpicos no va a ser tarea sencilla para Raúl, pero nuevamente el ejemplo de Adriana Cerezo, que partía como cabeza de serie número 15, le puede servir como estímulo.

En Primera Ronda, de madrugada, el ilicitano tenía como rival al croata Toni Kanaet, que justo está por detrás de Martínez en la clasificación, en noveno puesto. Un rival joven que fue campeón de Europa en 2018, aunque en la categoría inmediatamente inferior a la que compite hoy en día (74 kilos). En la actual lleva consolidado las tres últimas temporadas (2020 con solo una competición, por el covid-19) y ya ha conseguido algunos buenos resultados en el Grand Prix.

Si salva este escollo, el gran problema para Raúl Martínez llegaría en cuartos de final, con el diploma asegurado, la opción de pelear por medallas intacta, pero frente al número 1 del mundo, el ruso Maksim Khramtsov, siempre que este consiga superar su primer combate, ante el burkinés Sawadogo, invitado por el COI. En teoría, un trámite.

El palmarés de Khramtsov asusta, ya que ha sido el dominador de esta categoría en el último ciclo olímpico, con un oro mundial (2018), dos oros europeos (2018 y 2021) y cinco triunfos en pruebas del Grand Prix. El ilicitano y el ruso se han medido en cinco ocasiones, con un balance favorable a Khramtsov de 3-2.

Las medallas, por la mañana

Si llega vivo a la batalla por el podio, bien derrotando al poderoso ruso o bien entrando en los combates de repesca para el bronce, Martínez alargaría su competición durante la tarde-noche japonesa, toda la mañana española, a partir de las 9:15 horas.

Este es el escenario que busca el taekwondista ilicitano, que peleará por una medalla que supondría la segunda de España en Tokio 2020 y la duodécima para un deportista de la provincia de Alicante en la historia de las citas olímpicas. La gimnasta Alejandra Quereda, desde hace cinco años, busca sucesor. Raúl Martínez podría serlo este mismo lunes.