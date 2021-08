Lili iguala su mejor puesto olímpico y deja abierta la puerta a un fin de ciclo

La mejor pareja española de vóley playa femenino de todos los tiempos, la integrada por la alicantina Liliana Fernández Steiner y la madrileña Elsa Baquerizo, tuvo que despedirse de Tokio 2020 tras caer por 2-0 (21-13 y 21-13) ante una de las candidatas más sólidas al oro, las canadienses Sarah Pavan y Melissa Humana-Paredes. Lili se marcha en los octavos de final e iguala los registros logrados en sus dos anteriores comparecencias olímpicas, Londres 2012 y Río 2016.

Lili y Elsa apenas tuvieron opciones de competir de tú a tú ante uno de los dúos más fuertes del circuito mundial, no en vano ha llegado a la cita nipona encabezando el ranking femenino. Las vigentes campeonas del mundo decantaron a su favor la primera manga con un contundente parcial de 6-0, que llevó a Fernández Steiner y Baquerizo de verse con un esperanzador 7-6 en el marcador a un inquietante 13-6.

La pareja canadiense supo manejar con oficio su renta hasta la conclusión del primer set, que cayó del lado de Pavan y Humana-Paredes por 21-13 en diecinueve minutos de juego. El mismo resultado se repitió en la segunda manga y dejó fuera de la competición a las españolas. La pareja nacional, única que ha logrado clasificarse para unas Olimpiadas en la historia de este deporte en nuestro páis, dejaron las puerta abierta a una posible disolución del tándem, que lleva compitiendo junto desde 2007. La novena posición con la que concluyen el torneo japonés iguala los registros logrados en las dos citas olímpicas precedentes.

La alicantina, criada en Benidorm, y la madrileña cierran su concurso con un balance de dos victorias, las que firmaron en su debut remontando a las nerrlandesas Keizer y Meppelink (21-13, 18-21 y 14-16) y la que les otorgó el pase a octavos tras deshacerse de las anfitrionas Ishii y Murakami en dos mangas por un claro 21-15 y 21-10.

Además de a las número uno mundiales, Lili y Elsa se enfrentaron en la fase de grupo con otra de las duplas más sobresalientes del World Tour, la integrada por las estadounidenses April y Alix, una institución del vóley playa mundial. Frente a ellas, las españolas cedieron los dos sets: 21-13 y 21-16. El duelo que les envió a la repesca lo perdieron contra las chinas Xue y Wang (21-13 y 21-10).

Después de un parón forzado debido a la maternidad de Liliana, es ahora Elsa Baquerizo la que se plantea seriamente formar una familia y poner fin a 14 años de desarrollo deportivo siendo punta de lanza de un deporte con muy pocas licencias en el país cuando ellas iniciaron una andadura profesional repleta de éxitos dentro y fuera de España, destacando las tres medallas logradas en los europeos, una plata y dos bronces.

Liliana y Elsa: «Se acabó... gracias a todos»

«Hemos hecho muchas cosas buenas, nos hemos clasificado para disputar tres Olimpiadas, pero ahora hay que parar y pensar en nosotras, en que hay más vida, en que no todo puede ser el deporte porque dedicarte a ello como lo hacemos nosotras te obliga a renunciar a todo lo demás». Así de contundentes se mostraron Liliana Fernández y su compañera Elsa Baquerizo después de confirmarse su eliminación en los octavos de final de la cita japonesa «Se acabó nuestra participación en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Ha sido un torneo con muchos altibajos, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Lo que nunca ha faltado han sido las ganas de que saliera mejor y mejor, pero no se pudo. Gracias a todos por estar junto a nosotras en las buenas y en las malas, en las victorias y en las derrotas. Gracias a nuestro equipo de trabajo (Sebas, Joan y César) por vuestro apoyo en todo momento y por confiar siempre en nosotras. Gracias de corazón», escribieron ambas en su perfil como pareja profesional en redes sociales, un texto que ratificaba el sabor despedida que desprendían las declaraciones de ambas al acabar la competición. Aunque no aclararon si la ruptura del tándem será definitiva, sí explicaron que se darán un tiempo para valorar el futuro sin pensar en París 2024 y manifestaron el deseo de Elsa Baquerizo de convertirse muy pronto en madre.