Durante la rueda de prensa en la que ha explicado los motivos por los que Messi no renovará por el Barça, Joan Laporta ha cifrado el cráter que deja Josep Maria Bartomeu: el Barça presentará unas pérdidas de 487 millones de euros este año.

Tras ganar las elecciones se esperaba encontrarse un solar, que cifraba en 200 millones. "Hemos cerrado esta temporada con el doble de pérdidas", ha señalado.

El presidente azulgrana ha cargado contra la herencia recibida del anterior mandato. "¿Culpables? La base es la nefasta gestión de la junta anterior. No quiero hacer victimismo ni enemigo externo. Cuando tengamos la auditoría finalizada, deberemos actuar. No podemos ser cooperadores de cuestiones presuntamente delictivas".

Laporta ha disparado contra la gestión de su predecesor desde su intervención inicial, culpándole de la situación actual. "Desgraciadamente tenemos una herencia de club nefasta. No tenemos margen salarial. Lo sabíamos al llegar al club pero esperábamos unas cuentas mejores tras la auditoria, y no ha sido así. La masa salarial deportiva representa un 110% de los ingresos del club, y por lo tanto tenemos el margen muy reducido".

El mandatario barcelonista ha explicado la fórmula que debería seguir el club para cumplir con las reglas del 'fair play' de LaLiga. "Para que os hagáis una idea es que el límite salarial que podríamos afrontar es con la regla 4 a 1. Para tener 25 millones de salario tenemos que liberar 100. Eso son muchos jugadores". Pese a no poder inscribir a Messi, Laporta confía en poder hacerlo con Emerson, Memphis, Eric Garcia y Agüero. "La masa salarial sin Leo será del 95% de los ingresos totales del club. La cifra adecuada es el 60-65%. Esto significa que los nuevos fichajes, al tener fichas menores a la del delantero, podrían ser inscritos. Pero, aunque ya lo estamos haciendo, habrá que reducir más esta masa".

El acuerdo de LaLiga con CVC supondría 270 millones, que no solo no cubriría las pérdidas del Barça en el último ejercicio sino que tampoco permitiría subsanar el problema del club con el límite salarial. "Si se hace la operación de La Liga con CVC, entra dinero y tendríamos un 15% más de margen salarial. Esto no arreglaba el tema, aunque todo el mundo lo pensara. Hay una serie de contratos en vigor que no pueden ser modificados"