El exseleccionador español femenino de baloncesto, Lucas Mondelo, ha mostrado su "rechazo total, sorpresa y consternación" ante las acusaciones de la exinternacional Marta Xargay, que afirmó que tuvo trastornos alimenticios por su culpa, y ha anunciado medidas legales, además de calificar de "inadmisible" el comportamiento de la Federación Española de Baloncesto (FEB), que no le ha preguntado sobre la veracidad de los hechos y que solo ha pretendido "dañar" su "reputación".

"Quiero expresar mi rechazo total, sorpresa y consternación por las supuestas responsabilidades atribuidas a mi persona sobre presuntas situaciones médicas de Marta Xargay, así como por la acusación de una supuesta conducta impropia en el desempeño de mi trabajo como entrenador tanto en el club Dinamo de Kursk (temporada 2018/19) como en la selección española de baloncesto", señaló en un comunicado.

El pasado domingo, en una entrevista en El País, la exjugadora española de baloncesto Marta Xargay confesaba que sufrió bulimia y ortorexia debido, según explicó, al trato al que la sometía el entonces seleccionador español, Lucas Mondelo, con el que coincidió en el Kursk y en la selección. "Hay límites que no hay que traspasar y él a mí me llevó a un límite muy heavy. He tenido muchos problemas con la comida por culpa de esta persona", expresó entonces, asegurando que le llamaba "gorda" y que le decía constantemente que estaba "fuera de peso".

En el comunicado, Mondelo explicó que ha trabajado con la jugadora catalana desde 2009 a 2020 y siempre han tenido "una relación de cordialidad, cercanía y profesionalidad" que ha quedado patente en "entrevistas, mensajes y audios de whatsapp". "Destaco el que me envió en mayo de 2020 al anunciar su parón en el basket y que guardo con el cariño correspondido entre ambos. A título ilustrativo, Marta declaró a la revista Gigantes el 21/12/2020: "Soy una persona bastante distante que no se deja conocer mucho. Pero Mondelo lo ha conseguido, tenemos buena relación porque nos gusta ganar", rememoró.

"He podido ser partícipe de la mayoría de sus éxitos en su vida profesional y fue mi opción personal para que me acompañara en la aventura en el Dinamo de Kursk. Solo estuve en el Dinamo de Kursk durante una temporada, al contrario que Marta, que estuvo un año más. Siempre he tenido a Marta en alta estima, tratada con el máximo respeto y admirada por su rendimiento dentro de la exigente preparación y de los altos objetivos marcados, muchos de ellos conseguidos, en el periodo más exitoso de la FEB para el basket femenino", continuó.

En cuanto al comunicado de la Federación Española de Baloncesto (FEB), que salió en apoyo de Xargay y se mostró en contra de "cualquier conducta abusiva", aseguró que le parece "inadmisible", además de afirmar que el presidente, Jorge Garbajosa, "falta a la verdad". "Aunque el presidente conocía que se iban a publicar estas declaraciones, nada se me comunicó", manifestó.

"A día de hoy, el presidente no se ha puesto en contacto conmigo para conocer mi opinión, la de su seleccionador nacional absoluto, sobre este grave asunto, dando por veraces unas manifestaciones que en nada se ajustan a la realidad, con vulneración de derechos fundamentales y con el claro objetivo de dañar al máximo mi reputación, todo dentro de la campaña de acoso a la que estoy siendo sometido, tras la renovación de mi contrato hasta 2024, tanto antes como después del anuncio de mi despido, que es efectivo el día 6 de noviembre de 2021", continuó.

Por otra parte, recordó que las jugadoras están sometidas "a exhaustivos reconocimientos médicos y a una planificación y seguimiento por el área biomédica, tanto de lesiones, situación física, nutrición y cualquier otro aspecto que pueda condicionar su rendimiento deportivo". "En ningún momento he sido advertido ni por el Club Kursk, ni por la FEB ni por la jugadora, ni por servicios médicos ni por nadie de la estructura FEB de ningún tipo de anomalía que condujera a los hechos graves de los que se me acusa", señaló.

En este aspecto, explicó que la responsabilidad sobre la alimentación de las jugadoras "no corresponde al entrenador, sino a los servicios médicos de la FEB o del club". "Jamás me indicaron que la jugadora padeciera trastorno alguno", dijo. "Toda la planificación y ejecución de los métodos de trabajo implantados por mí en los últimos 11 años en la FEB son aprobados por la Dirección Deportiva y por el presidente, habiendo recibido siempre elogios y felicitaciones por parte de ellos", subrayó.

Por último, Mondelo anunció ha puesto en manos de sus asesores legales el estudio de todo lo acontecido para "ejercitar las acciones legales oportunas" ante la "gravísima situación" en la que se ha visto envuelto.