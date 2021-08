«Se han dicho mentiras. Hice todo lo posible por quedarme. Me rebajé la ficha un 50 por ciento. Y no me pidieron más». Con estas palabras se despedía Leo Messi del Barça el pasado domingo. Entre lágrimas. Todavía en estado de shock. Tres días después de que el club blaugrana anunciara, en un escueto comunicado de una docena de líneas, que el crack argentino no iba a renovar. Y 48 horas más tarde de la rueda de prensa de Laporta, en la que el presidente aseguró que era imposible inscribir a Messi por culpa de la nefasta herencia económica recibida.

Desde el jueves 5 de agosto, cuando se hizo oficial la marcha de Messi del Barça, hasta el martes 10 de agosto, cuando se anunció su ficha por el PSG, el crack argentino vivió un auténtico torbellino de emociones de las que todavía no se ha recuperado. Y que demuestran que su llegada al club francés ha sido absolutamente improvisada y no fruto de una maniobra perpetrada por su padre y representante, Jorge Messi, desde hace meses, como aseguran algunos medios.

La primera llamada del PSG

La verdad solo es una: el jueves día 5 Messi estaba convencido de que iba a renovar por el Barça por cinco temporadas. Lo que vino después fue consecuencia de la decisión de Laporta, por culpa de la dramática situación financiera del club, de romper el acuerdo al que habían llegado ambas partes. A partir de esa negativa se precipitó todo. El primer contacto con el PSG fue un mensaje de Leonardo a Jorge Messi el jueves por la noche. Le preguntaba si era verdad que Messi no iba a renovar y si podían hablar. Jorge Messi le dijo que sí y a partir del viernes 6 empezaron las negociaciones.

Otros dos clubes interesados

El viernes, día 6, Leonardo llamó a Jorge Messi y le explicó la intención del PSG de fichar a Messi. El club francés se mostró muy interesado en incorporar al crack argentino y dispuesto a llegar a un acuerdo rápido. Ese mismo viernes, Leonardo presentó una primera oferta, que ya resultó muy atractiva para los Messi. La predisposición del PSG era total y absoluta. Jorge Messi también recibió la llamada de otros dos clubes interesándose por la situación de Leo. Una, oficial, fue del Chelsea. La otra, más informal, a través de un intermediario, fue del Atlético. En este caso, no hubo ni conversaciones porque Leo tenía claro que no quería jugar en la Liga española contra el Barça. La opción escogida, por ser la más atractiva futbolísticamente («Neymar ha sido una de las causas de mi fichaje por el PSG», aseguraba el propio Messi), fue la del club francés.

Negociaciones intensas

Durante el sábado y el domingo se negoció intensamente entre las dos partes, Messi y PSG, con reuniones maratonianas e intercambios de documentos hasta altas horas de la madrugada. Tras llegar a un acuerdo definitivo (por una ficha muy inferior a esos 120 millones de euros anuales que filtraba el miércoles Le Parisien), el lunes llegó el momento de redactar el contrato, que era muy complejo. Pero se hizo rápido, por la voluntad de todos, y el martes por la mañana, Leo Messi volaba a París para firmar por dos temporadas más un tercer año opcional. La demostración más clara de que todo fue improvisado, a pesar de que se solventó en cinco días, es que Leo Messi y su familia están, en estos momentos, viviendo en un hotel (el lujoso Royal Monceau, en el centro de París) y que los tres hijos del crac argentino, Thiago, Mateo y Ciro, todavía no tienen escuela a la que acudir. Leo y Antonela, ante la precipitación de los acontecimientos, todavía no han tenido tiempo de ir a visitar casas. La locura que ha atrapado a la familia de Leo ha sido tal que por la noche del miércoles estaban exhaustos... aunque ayer el genial futbolista ya empezó a entrenar con sus nuevos compañeros.

Imposible seguir en el Barça

El entorno de Messi considera que la posibilidad de seguir en el Barça (se especuló con una oferta fantasma la madrugada del lunes al martes) jamás existió. Porque no era una cuestión de dinero. Según pudo saber SPORT, en el acuerdo que el jueves día 5 Messi estaba dispuesto a firmar se especificaba que en el primer año de contrato (de los cinco que se estipulaban), Leo solo cobraría 10 millones de euros netos, con el objetivo de aligerar de forma inmediata la masa salarial del club blaugrana y que Laporta tuviera al menos un año de margen para intentar arreglar la grave situación económica de la entidad.

Por eso, desde el entorno de Messi, sigue existiendo la duda de si el Barça ha hecho todo lo posible, a pesar de la buena voluntad expresada siempre por Laporta, para que el crac argentino siguiera. Sin embargo, fuentes del Barça siguen insistiendo en la imposibilidad de inscribir a Messi por culpa de la herencia recibida de Bartomeu y el «fair-play» financiero que impone LaLiga de Tebas.