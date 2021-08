«No pienso dejar a los ‘Hispanos’ ahora, me apetece seguir dentro de este grupo»

Breve paso por la terreta para recobrar fuerzas y, junto a su hermano gemelo Isaías, de vuelta a Alemania para incorporarse a la pretemporada del Lemgo Lippe, vigente campeón de Copa. Allí todo el mundo se refiere a Gedeón Guardiola como «el jefe de la defensa» del equipo, uno de los referentes históricos de la Bundesliga. Tras asegurar en Tokio el logro internacional que le faltaba, la medalla en unos Juegos, el único campeón del Mundo que ha dado Petrer (2013), inicia ahora un nuevo ciclo olímpico convencido de que, si las lesiones le respetan, podrá cerrar en París 2024 su exitoso periplo con los Hispanos, lo haría a punto de cumplir los 40.

En Londres 2012 se tuvo que conformar con la sexta posición (diploma olímpico); España no se clasificó para Río y ahora, por fin, llega la medalla en los Juegos. ¿Cómo sabe ese bronce?

Estamos muy contentos con esta medalla. Este grupo llevaba muchos años esperando este momento. Teníamos una deuda pendiente con los Juegos. En los últimos años hemos llevado muy buena trayectoria en campeonatos del mundo, Europeos... pero a muchos de nosotros nos faltaba la medalla olímpica y por fin lo hemos logrado. Estoy muy contento y orgulloso de pertenecer a este grupo y de haber podido ser partícipe de un momento histórico para el balonmano español.

La selección se quedó fuera de los Juegos de Río por un penalti en contra a falta de cinco segundos ante Suecia. ¿Este metal cura aquella herida?

Aquello fue un golpe muy duro. Desde el momento en el que nos quedamos fuera de Río por tan solo un gol nos conjuramos para estar en Tokio y pelear por las medallas. Afrontamos los Juegos con el único objetivo de subir al podio y es muy gratificante haberlo logrado.

Tras caer por 27-23 en las semifinales ante Dinamarca, rompía a llorar desconsoladamente ¿qué sintió?

El equipo lo había pasado muy mal durante el partido pero habíamos logrado sacarlo adelante, hasta los últimos cinco minutos teníamos opciones y la verdad es que me veía ya jugando una Final olímpica, algo que el balonmano español no ha logrado nunca. Fue una pena no alcanzarla, hubiera sido lo más grande, creo que este grupo nos merecíamos jugar esa final. El bronce es un gran resultado, pero jugar por el oro hubiera sido todavía dar un paso más en la historia.

Los «Hispanos» han demostrado en Tokio que son un bloque muy fuerte, que la unión es su máxima virtud. ¿Están tan unidos como aparentan?

Sí, el ambiente es increíble, nos apoyamos en todo momento. Lo que vivimos fuera se refleja en la pista, en los momentos difíciles. Eso es lo que los veteranos intentamos inculcar a los jóvenes que van entrando en la selección.

Ha estado en todas las grandes citas internacionales con la selección desde 2011. Una década prodigiosa del balonmano español. Con 36 años ¿se ve con motivación para seguir?

Sí, tengo ilusión de sobra para continuar. Ni me planteo dejarlo, y mucho menos ahora que estamos en la cumbre, que acabamos de ganar una medalla olímpica. Soy consciente también de que lo fundamental es mantener el nivel y la forma física para que el seleccionador (Jordi Ribera)siga confiando en mí. En Tokio he ido de menos a más, así que el balance es positivo. Tengo fuerzas.

¿Se ve en París 2024?

La verdad es que el hecho de que sea un ciclo más corto hace que, desde luego, me lo marque como un objetivo si todo me va bien. Sumando los meses de parón tras los Juegos, únicamente faltan 2 años y medio para París. Está muy cerca así que, ¿por qué voy a renunciar?

Además, usted va a seguir jugando al máximo nivel en su club, el TBV Lengo alemán en la máxima categoría.

Así es, yo esta temporada sigo en la Liga Alemana y eso me garantiza mantener el nivel. Esta semana me reincorporo a la pretemporada, que ya ha comenzado para nosotros.

Otro de los momentos emotivos de los Juegos fue la despedida de Raúl Entrerríos, el capitán, que deja la selección. ¿Cómo ha vivido personalmente esa despedida?

Raúl es la leyenda de nuestro balonmano, el mejor jugador español de la historia y es un privilegio haber jugado con él, ganar títulos, ganar medallas... y haber compartido tantas vivencias fuera y dentro de la cancha.