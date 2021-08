De la terreta al olimpo de Japón

Mañana, con la ceremonia inaugural, comienzan los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, con un año de retraso, al igual que ocurriera con la cita olímpica. Un día después darán inicio las competiciones, en las que habrá representación alicantina, en busca de una recompensa en forma de medalla que otorgue aún más valor a sus ejemplos de superación.

Relacionadas España se despide de los Juegos Paralímpicos con 31 medallas

Miriam Martínez Rico, lanzadora de peso de Ibi, e Iván López Cuenca, futbolista de Alicante, serán dos de los tres representantes provinciales en Japón. Ambos ofrecen historias ejemplares ante los obstáculos que nos pone la vida. Cómo responder cuando, de repente, el destino te elige para superar una barrera.

«La afición por el deporte me ha salvado. Esa pasión fue la esperanza a la que me aferré para pensar que este percance solo sería un paréntesis. En situaciones límite como la que yo viví, has de agarrarte a lo que sea para no hundirte. Yo me abracé al deporte», reconoce Miriam Martínez en una entrevista al Proyecto FER. «El fútbol me salvó la vida cuando perdí la vista a los 22 años», asevera Iván López en una conversación con este periódico. No hace falta añadir mucho más. Miriam e Iván son el vivo ejemplo de lo que representa un atleta al que el deporte le ayudó a salir del momento más complicado de su vida.

Miriam Martínez (Ibi, 1990) trabajaba en una empresa del sector de la construcción en Bilbao cuando, en septiembre de 2018, empezó a sentir un hormigueo en la cara y las piernas. Ingeniera de edificación, achacó esos síntomas al estrés. Sin embargo, la cosa fue a más y derivó en un daño cerebral adquirido debido a una enfermedad autoinmune.

Una gran progresión

Antes de este duro golpe, Miriam ya era una aficionada al deporte. Practicaba fútbol sala y atletismo. Lo primero que preguntó a los médicos es cuándo podría volver a correr. En 2019 acudió por primera vez a una concentración de la selección de atletismo paralímpico y ahí encontró su disciplina: el lanzamiento de peso.

Desde entonces, el trayecto que empezó en Ibi y siguió en Gandia la ha llevado a Tokio. En 2020 fue campeona de España. Este año ha sido campeona de Europa y ha ganado los Grand Prix de Jesolo y Dubai. Una medalla olímpica sería un precioso colofón a una temporada que ya tiene una nota de sobresaliente.

Iván López (Alicante, 1992) perdió la vista a los 22 años por culpa de un glaucoma. Su humildad le impide reconocerse como ejemplo de superación, pero los hechos hablan por sí mismos. Él le da más valor a algo tan ufano como el considerarse «un tipo normal».

Referente en la selección

El alicantino es uno de los referentes de «La Roja» que competirá en Tokio en la modalidad de fútbol-5 para invidentes. El palmarés de Iván López está compuesto, entre otros, por la plata europea en 2017, el quinto puesto en el Mundial de 2018 y, sobre todo, el título continental en la edición de 2019, que permite a la selección española presentarse en Japón como una de las candidatas al oro.

Criado en el barrio de La Florida, Iván López es el guía del equipo nacional. Ataca y defiende, aunque con el paso de los años ha ganado más peso específico en labores de destrucción que de creación. Esa condición de pulmón le ha valido también para intentar afrontar otros retos, como correr una maratón. Ante un obstáculo, superación. Así son Miriam e Iván, orgullo alicantino en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

De la cama de un hospital a pelear por una medalla olímpica

Si en algo coinciden Miriam Martínez e Iván López es en el modo que tuvieron de afrontar el duro palo de una enfermedad autoinmune y la ceguera, respectivamente.

Lo primero que Miriam preguntó a sus médicos fue cuándo podría volver a correr. No a andar, a correr. Iván, casi antes de acostumbrarse a pasear entre la penumbra, acudió a la ONCE de Alicante a informarse de algún juego que pudiera hacerle llevar mejor su nueva situación. Así descubrió el fútbol para ciegos y desde el primer momento sintió que era su deporte.

En Tokio 2020, la selección española de Iván López, favorita a pelear por las medallas, está encuadrada en el Grupo B, junto a Marruecos, Argentina y Tailandia. Las dos primeras pasan a semifinales. Los partidos correspondientes a la fase de grupos se disputarán del 29 al 31 de agosto. Las «semis» el 2 de septiembre y la final el día 4.

Por su parte, la final de Miriam Martínez (lanzamiento de peso femenino, categoría F36) está programada para el 1 de septiembre.