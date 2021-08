Juan Escarré: «Mi mayor deseo es ver a muchos niños jugar al hockey»

¿Cómo afronta este nuevo reto dentro del cuerpo técnico de la selección?

Todavía ni nos hemos reunido. Se ha hecho la presentación oficial, pero nos uniremos en septiembre. He hablado con Maxi Caldas, que es quien me ha llamado para formar parte de este proyecto, pero la reunión con el staff será más adelante.

¿Qué objetivos se pone?

Normalmente, cuando pasan unos Juegos, mucha gente lo deja porque se cumple un ciclo. Va a haber muchas caras nuevas. La idea es coger la base que tenemos y hacer un proyecto. En definitiva, trabajar.

En la Federación ya trabajó hace una década...

En mis últimos años como jugador era seleccionador sub’18. En 2011 me pasaron a la sub’21 y estuve hasta que hicieron elecciones en la Federación en 2015 y lo cambiaron todo. Luego tuve unos años de descanso del hockey, que ya necesitaba, y desde hace año y medio soy director técnico de mi club. Ahora compatibilizaré todo esto con mi trabajo en la Universidad de Alicante, que me da facilidades para poder hacerlo.

Un club, el Atlético San Vicente, que se fundó el mismo año que nació usted (1969).

Siempre he sido un hombre de club. Es la forma en la que me han educado. Al final es donde estaba más a gusto, jugando con mi hermano y mis amigos. Jugar fuera era duro y tampoco económicamente nos daban tanto dinero como para compensar.

¿Cómo surge su pasión por el hockey?

Empecé a jugar con mi padre, mi tío y mi hermano. Después en el colegio. Obviamente, en las ligas en las que jugaba yo quizás me costó un poco más. En Cataluña hay más tradición y los veían más, pero mal no me fue.

Uno de los gurús del hockey, el australiano Rick Charlesworth, le incluyó en el mejor equipo de la historia. ¿Orgulloso?

Fue algo increíble. Un motivo de orgullo total. Cuando me vi no me lo creía. Las opiniones de gente de ese nivel son un refuerzo.

Ahora que se han celebrado los Juegos Olímpicos, ¿le han venido muchos recuerdos de la plata de Atlanta?

Sí. Cada cuatro años me pasa lo mismo. Cuando veo los partidos me acuerdo sobre todo del trabajo que haces para llegar ahí. Porque al final te lo juegas todo en 15 días.

Mis años como jugador fueron increíbles. Coincidí con varias generaciones con las que jugué todas las finales posibles

Sobre todo en deportes menos mediáticos como el hockey, en los que muchas veces no se les valora si no se ganan medallas, ¿no?

Intentábamos no entrar en ese juego. Parece que solo vale ganar y el que va a unos Juegos ya tiene mucho mérito, el que gana el oro y el que se queda en la primera serie. Parece que el eliminado a las primeras de cambio solo ha entrenado dos semanas y a lo mejor lleva toda una vida entrenando, lo que pasa es que hay otros que le ganan. Si entrenando al máximo no nos alcanza, pues habrá que intentar mejorar ese máximo. Trabajar todo lo que podamos y, al menos, irnos con la tranquilidad de haberlo dado todo.

¿Cómo recuerda aquellos éxitos de la selección?

Pues considero que fuimos unos privilegiados por haber vivido en una época sin redes sociales, sin esa inmediatez. Nosotros vivíamos en una burbuja. En Atlanta jugábamos con Alemania y con Pakistán. Si hubiésemos perdido nadie nos hubiera dicho nada porque los partidos anteriores contra ellos los solíamos perder. Pero ganamos. Y el equipo cambia el chip. Hubo una transformación, un grupo de veteranos y jóvenes. Ganamos las semifinales y si hubiéramos ganado la final no hubiese pasado nada. Tuve fortuna de convivir con aquella generación porque dos años después llegamos a la final del Mundial. Fue increíble.

En sus últimos Juegos (Atenas 2004), derrota en el partido por el bronce contra Alemania en el último minuto de la prórroga. ¿La más amarga de su carrera?

Aquello fue un fastidio. E incluso quitaron aquel formato de «gol de oro». Estás jugando al 200% y en un momento lo puedes perder todo. Literalmente se evapora. Fue muy duro y con otra generación, como estuve tantos años en la selección...

Estoy ilusionado con el proyecto de la selección. Voy a arrimar el hombro y a intentar ayudar en todo lo que pueda

Incluso en la etapa final le llamaban pese a no estar jugando en ningún club...

Sí. Mi club pasó una etapa mala, de falta de compromiso. Entrenaba por mi cuenta y era una locura que me convocaran para la selección. Yo pensaba que el entrenador me llamaría y me diría «oye, Juan, gracias por todo» y fue todo lo contrario. Al final, siendo el veterano del equipo, jugar es lo más sencillo porque sabes dónde va a ir la bola. Aquellos años fueron tremendos porque jugamos casi todas las finales.

Hemos hablado de presente y pasado. Cerremos la charla con dos preguntas sobre el futuro. En primer lugar, ¿qué desearía para su club?

La pregunta sería qué no desearía. Tenemos 50 años de historia, sinceramente lo que quiero es que muchos niños jueguen al hockey. Yo he disfrutado mucho. Creo que es un deporte de equipo muy divertido.

¿Y para la selección?

Estoy muy ilusionado. Si no, no hubiera aceptado. Que entre gente nueva puede ser positivo. Voy a arrimar el hombro y a intentar ayudar en todo lo que pueda. No tenemos que pensar en los demás sino en lo que hacemos nosotros.