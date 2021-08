La UEFA ha establecido reglas especiales para las fases de grupos de sus principales competiciones de clubes ante la pandemia, que obligan a los anfitriones a comunicar como muy tarde el 2 de septiembre cualquier restricción de viaje que afecte a la celebración de los partidos de las dos primeras jornadas.

Ante las dificultades existentes por la pandemia para viajar entre ciertas federaciones, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha aprobado un anexo a las normas que fijó la temporada pasada para la Liga de Campeones, la Liga Europa, la Liga Conferencia, la Liga de Campeones femenina y la Liga de Campeones juvenil, cuyas fases de grupos deben estar finalizadas el próximo 31 de diciembre.

Las mismas marcan obligaciones para los clubes anfitriones, como comunicar con antelación cualquier incidencia que pueda afectar a la disputa de los encuentros y proponer lugares alternativos en caso de no poder jugarse según lo previsto.

En el supuesto de no hacerlo la UEFA le dará el partido por perdido y el club podría ser sancionado por el Comité de Control, Ética y Disciplina.

La UEFA establece un número mínimo de jugadores disponibles para la celebración de los encuentros y ante posibles casos positivos entre los miembros del equipo arbitral, contempla la posibilidad de nombrar a oficiales sustitutos que pueden ser de la misma nacionalidad que uno de los clubes y no figurar en la lista de la FIFA.

Viajes

- Todos los clubes deberán viajar en vuelo chárter o bus privado.

- Todos los clubes deberán garantizar que los partidos se puedan disputar en las sedes y fechas aprobadas y cooperar con su asociación nacional para obtener exenciones por parte de las autoridades a las restricciones de viaje, como el cierre de fronteras y los requisitos de cuarentena.

- En caso de no poder obtener la exención, el club tendrá que confirmar por escrito la UEFA cualquier restricción de viaje en los siguientes plazos:

. El 2 de septiembre (12:00 CET) para las jornadas de la fase de grupos 1-2 como muy tarde.

. El 4 de octubre (12:00 CET) para las jornadas 3-4 como muy tarde.

. El 8 de noviembre (12:00 CET) para las jornadas 5-6 como muy tarde.

- Si las restricciones de las autoridades nacionales/locales del país del club local se aplican al visitante, el primero deberá proponer una sede alternativa adecuada que podrá ser en un país neutral (dentro del territorio de una asociación miembro de la UEFA).

Si el club local no propone un lugar alternativo adecuado en plazo y no es posible reorganizar el partido será responsable de que no se celebre, se le dará por perdido el encuentro y el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA podría adoptar medidas.

En este supuesto la administración de la UEFA decidirá la sede y la fecha del encuentro. El club local seguirá siendo responsable de la organización y los dos equipos compartirán los costes a partes iguales.

Si uno de los clubes se niega a jugar se le dará por perdido el choque y podría ser sancionado.

La UEFA se reserva el derecho de considerar la sede alternativa propuesta como no adecuada y tomar una decisión final sobre la misma.

- En todos los casos los clubes podrán acordar -sujeto a aprobación de la UEFA- un cambio de sede o una sede neutral, siempre que no haya restricciones y no se provoque un choque de ciudades o estadios con otros encuentros de la UEFA.

Controles y elegilibidad de los jugadores

- Si uno o más jugadores u oficiales de un club dan positivo por covid-19 el partido se jugará según lo previsto, salvo que las autoridades nacionales/locales de uno de ellos o de ambos, o del lugar donde se vaya a celebrar, exijan que guarde cuarentena un grupo numeroso o todo el equipo.

- Si al menos 13 jugadores inscritos en la lista A (con un portero al menos) están disponibles, el partido se jugará en la fecha prevista.

- Si hay menos de 13 jugadores inscritos en la lista A o no hay ningún portero inscrito, la UEFA podrá permitir la reprogramación del partido. El club podrá alinear a jugadores que no hayan sido inscritos en la UEFA dentro de los plazos, siempre que estén debidamente inscritos en su federación como jugadores del club en cuestión.

- Si no es posible reprogramar el choque dentro del plazo, el club que no pueda jugarlo será responsable de que no se celebre. Se le dará el choque por perdido y podría ser objeto de medidas disciplinarias.

- Si algún miembro del equipo arbitral Da positivo por covid-19, excepcionalmente la UEFA podrá nombrar a oficiales sustitutos que pueden ser de la misma nacionalidad que uno de los clubes, y/o pueden no estar en la lista de la FIFA.