La Selección Española sub 19 jugará ante México este viernes a las 18 horas en le Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía. Se trata de un partido amistoso internacional del conjunto de Santi Denia para preparar la fase de clasificación para la Eurocopa sub 19 Eslovaquia 2022. La entrada para este partido internacional es gratuita con invitación a recoger en el Estadi, ya que al aforo está limitado por las medidas COVID.

De nuevo las modernas y completas instalaciones de “La Nucía, Ciudad del Deporte” ha hecho de imán para ser sede de un partido amistoso internacional sub 19 entre las selecciones de España y México. La selección de Santi Denia está realizando una concentración en la Costa Blanca, durante la cual jugará un partido amistoso ante México. Además durante la jornada de hoy jueves 2 de septiembre la “rojita” ha estado entrenando en el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucia.

Esta mañana en la sala de prensa del Estadi Olimpic Camilo Cano se ha realizado la presentación de este partido internacional con la presencia de Santi Denia, seleccionador de España sub 19, Luís Ernesto Pérez Gómez, seleccionador de México sub 19 y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. También estuvieron en el acto Miguel Ramón, Jefe de la Delegación de España y Javier Alejandro, director deportivo de categorías inferiores de México, así como Damián López, delegado en Alicante de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana.

Evento para promocionar “La Nucía, Ciudad del Deporte”

“Queremos agradecer a la Federación Española de Fútbol, a la Valenciana y al delegado de Alicante por elegir La Nucía para este partido internacional amistoso sub 19 entre España y México. Esperamos que los espectadores disfruten de este partido internacional con las promesas del mañana de México y España. También esperamos que los jugadores de ambas selecciones se lleven un buen recuerdo de su encuentro en el Estadi Olímpic. Este evento sirve para dar a conocer La Nucía como Ciudad del Deporte, tanto a nivel nacional como internacional” afirmó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Preparar la fase clasificación Eurocopa 2022

En el mes de noviembre, la selección española sub 19 ya empezará a jugar la fase de clasificación para la Eurocopa Sub 19 Eslovaquia 2022. Para llegar a la ronda élite, otra fase de clasificación antes del campeonato final, España debería quedar entre los dos primeros en un grupo donde se medirá a Bélgica, Azerbaiyán y Luxemburgo.

“La Nucía es una maravilla para jugar”

“La Nucía es una maravilla para jugar este amistoso ante México. Estamos encantados de estar aquí con la selección sub 19. Vamos a enfrentarnos a una selección muy potente, campeona del mundo sub 17, este año medalla de bronce en la Olimpiada. La mexicana es una federación muy importante, con un equipo muy importante. Creo que este encuentro nos va ayudar a las dos selecciones, en nuestras preparaciones, en nuestro caso es para el torneo de clasificación para el Campeonato de Europa del próximo mes de noviembre” comentó Santi Denia, seleccionador sub 19.

Por su parte el seleccionador de México Luís Ernesto Pérez Gómez, destacó como clave estos encuentros de primer nivel para “el desarrollo y fogueo de los jugadores”. El entrenador azteca destacó que “mejor que poder jugar contra una selección de la capacidad y calidad como España y nosotros contentos de estar aquí. Se verá un buen fútbol con los nuevos talentos del fútbol español y mexicano” .

“La Rojita” en La Nucía

El viernes 3 de septiembre a las 18 horas en el Estadi Olímpic de La Nucía la selección española sub 19 se enfrentará a la selección de México.

Para este partido amistoso internacional Santi Denia ha convocado a la siguiente lista de jugadores: Alejandro Padilla y Nicolás Serrano (Athletic Club), Alejandro Ituber, David Navarro y Javier Serrano (At. Madrid), Alejandro Balde (FC Barcelona), Arnau Martínez (Girona FC), Lorenzo Zúñiga (Málaga CF), Hugo Nova (RB Lepizig), Miguel Rodríguez (RC Celta de Vigo), Daniel Barcia, Álvaro Pérez y Noel López de la Fuente (RC Deportivo de la Coruña), Javier Villar y Bruno Iglesias (Real Madrid CF), David Torres (Real Valladolid), Luís Carbonell (Real Zaragoza), Alberto Flores, Juan Luís Sánchez y Carlos Álvarez (Sevilla), Alberto Moleiro y Alejandro García (UD Las Palmas) y Jesús Vázquez y Javier Guerra (Valencia CF)