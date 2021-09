«La Supercopa es una cita histórica y ganar significaría ponerle la guinda al pastel»

El oriolano Joaquín Rocamora cumple su séptima temporada al frente del Club Balonmano Elche femenino. ¿Con un equipo hecho desde la cantera, alzarse este sábado con la final de la Supercopa del sábado sería ponerle la guinda al pastel?

Sería histórico; cerrar la tercera final en doce meses, cuando el club había tardado más de 60 años en acceder a una final. Sería recordar los logros de la temporada anterior e iniciar muy bien la actual campaña. Nos daría mucha confianza para una temporada ilusionante y realmente comprometedora para el club con los cuatro títulos que tenemos en juego. Por tanto, sí, sería ponerle la guinda a nuestro pastel.

Pero, ¿poner guindas al pastel no significará un final de ciclo?

Es muy pronto para hablar de final de ciclo ahora mismo, en septiembre. Sí que es cierto que el recorrido de este proyecto está llegando a su final. Nadie podría imaginar hace cuatro años este nivel del Club Balonmano Elche. A pesar de todo, seguimos estando muy lejos de los grandes presupuestos de la categoría y cuando todo esto culmine, que no sé cuándo será, y tengamos cierta perspectiva, nos daremos cuenta del significado e importancia de este proyecto, ya no solo para nuestroclub, sino para el balonmano de la Comunidad Valenciana.

Siempre ha defendido la necesidad de profesionalizar el balonmano femenino y, en concreto, su equipo. ¿Qué hace falta para ello?

Es necesario profesionalizar para realmente llevar este deporte a las cotas más altas. En esto, el Elche es un ejemplo. Muchas veces la gente confunde profesionalización con economía. Esta es mi séptima temporada en el primer equipo y cuando yo inicié mi etapa aquí no tenía ni siquiera delegado… y en estos siete años el club ha trabajado no solo para que tenga un delegado, sino también un entrenador de porteras, un segundo entrenador, un preparador físico, un nutricionista, una clínica de fisioterapeuta, un médico deportivo, una clínica radiológica… Creo que profesionalizar es ser capaz de darle a un deportista todos los instrumentos para que desarrolle todo su potencial al máximo. De esta parte creo que el club está trabajando muy bien, pero lo que sí es cierto es que para desarrollarse en esta vida hay ciertos momentos en los que hace falta dinero o herramientas que suplan este dinero. Y ahí es donde yo no sé cómo lograrlas, pero creo que nuestro club es un ejemplo de cómo profesionalizar una entidad deportiva con muy pocos medios y de que quizás este sea el camino adecuado para todos.

¿Cómo ha sido la pretemporada? ¿Cree que el equipo se ha preparado para seguir luchando por los máximos objetivos?

Ha sido una pretemporada atípica; por primera vez hemos tenido una fecha clara, más allá de la preparación para todo el año, que es este 4 de septiembre con la Supercopa. También está siendo un tanto accidentada. No hemos podido entrenar en nuestro pabellón, que está en obras, y eso nos ha hecho ir a otra pista, a otras condiciones que las jugadoras han acusado físicamente. También hemos tenido varias lesiones, pequeñas, en jugadoras que no sabremos si podrán disputar la final. Las tenemos entre algodones y esperemos que alguna de ellas sí sea de la partida porque si no estaremos muy mermados ante un Bera Bera que creo que dispone de sus 17 efectivos.

¿Cree que es importante la vuelta del público al pabellón?

Es vital, fundamental, trascendental. Carrús es un pabellón muy pequeño y acogedor, en el que en el momento se meten 350-400 personas parece que juguemos con una más. Es una de las pistas más difíciles como rival de toda la categoría; ya lo era hace cuatro o cinco años cuando peleábamos por no descender. Es fundamental que vuelvan y aforos al 100% cuanto antes.

¿De verdad se aprende más de la derrota que de la victoria?

Se aprende diferente. Realmente se aprende mucho más de los procesos, de las reflexiones y de las autocríticas que podamos hacernos. Creo que la autocrítica falta en general en nuestra sociedad, también en el deporte. En el alto rendimiento puedes aprender mucho más del proceso que te ha llevado a un resultado y, a partir de ahí trabajar las fortalezas y las debilidades.

Algunas veces se ha «comparado» con el Atlético. ¿Juega usted también como el «Cholo»?

A nivel del fútbol, Barça y Madrid siempre han estado por encima de los demás en cuanto a presupuesto. Y el Atlético del ‘Cholo’ tuvo que reinventarse para intentar paliar las deficiencias económicas y poder igualarse o sentarse en la mesa de los grandes. Nosotros hemos tenido que hacer lo mismo. Lo hemos hecho con un modelo, una estructura de club y un plan de acción diferencial, intentando contar con gente de la base, creando nuestras propias jugadoras. Y con un modelo de juego diferencial, basado en una defensa muy ambigua para las contrarias, que siempre es protagonista en el partido, más allá de que un día estemos más o menos acertadas, y que hace que sea muy incómodo jugar contra nosotras, esté quien esté en la pista. Somos únicas en nuestra Liga tanto en el modelo de juego como en el de club.

¿Puede el Elche 2021-22 ganar a cualquier equipo?

El Elche 2021-2022 puede ganar a cualquier rival en cualquiera de las competiciones que va a disputar. A cualquiera. No nos sentimos mejores que nadie pero tampoco inferiores. Sabemos que dependemos de nuestro trabajo y rendimiento. Sobre todo, vamos a depender de nuestra propia ambición.

Sobre el partido del sábado, tienen en las donostiarras un rival de primer nivel. ¿Cómo saldrá a la cancha el Elche?

Convencidas de que podemos ganar y conscientes de que necesitamos llevar el ritmo del encuentro. Cuando la temporada pasada no lo hicimos realmente nos arrollaron con resultados abultados. Vamos a salir muy mentalizadas de que estamos ante una oportunidad única para nuestro club y nuestra ciudad. Estar dentro del partido para aprovechar cualquier oportunidad.

Sería el segundo título de la historia del balonmano ilicitano… ¿Se puede soñar con una Liga o con un título europeo?

Soñar con una Liga es realmente complicado. Bera Bera lleva dos temporadas sin perder un partido en competición doméstica. Además de esto hay plantillas realmente mucho más caras que la nuestra y cuando estamos hablando de una competición de más de 20 partidos se complica mucho poder sorprender. Sin embargo, la competición europea va a depender mucho más de ciertos factores de suerte, como puntos concretos de rendimiento, ciertos viajes que te toquen, posibles rivales, lesiones… Creo que es más fácil lograr el título europeo que la Liga Guerreras Iberdrola.