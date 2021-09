«Es una gran responsabilidad, pero estoy muy ilusionado y más siendo el Mundial en España»

José Ignacio Prades Pons (Petrer, 8-9-1975) a los 16 años tuvo que dejar de jugar a balonmano por una lesión. Empezó a entrenar a chavales en su ciudad, pero pronto enfocó su carrera como técnico en la categoría femenina. Entrenó al Elda, Monóvar, Elche, de nuevo Elda y ahora lleva seis años en el Atlético Guardés de Galicia. Ha estado cuatro años como ayudante de Carlos Viver en la selección española, logrando una plata en el Mundial de Japón de 2019, el mayor éxito del balonmano femenino español, y un oro en los Juegos del Mediterráneo de 2018. Además de estar presente en varios europeos y mundiales. Tras la eliminación de España en los últimos Juegos de Tokio, la Federación ha querido buscar un nuevo seleccionador y ha apostado por darle continuidad al proyecto y confiar en el técnico petrerí.

¿Se esperaba la salida de Carlos Viver y su nombramiento?

No me lo esperaba. Conforme se fueron desarrollando los acontecimientos, sabía como estaban las cosas. Cuando terminaron los Juegos de Tokio tenía la sensación de que habíamos pagado una factura alta. Caímos en octavos de final, pero el equipo compitió bien y dio la cara. Nos faltó cierta regularidad. Hace cuatro años, cuando Carlos cogió la riendas de la selección tanto él como la Federación me pidieron ayuda y, ahora, viendo que las cosas iban torcidas habrán querido dar otro enfoque y han pensado en mí. Siempre estoy para ayudar. Mi relación con Carlos es buena y tal y como estaban las cosas, pensando en la posibilidad de que se produjera un relevo, no dudó en decirme que si me lo proponían que adelante, que hiciera camino y que cogiera el toro por los cuernos.

¿Cómo afronta esta etapa?

Con mucha responsabilidad y con ilusión. Tenemos en diciembre un Mundial, que vamos a celebrar por primera vez en España. Hay poco tiempo y hay que ponerse a trabajar ya. Sobre todo hay que aprovechar todo lo bueno que tenemos, que hay mucho, porque en estos últimos cuatro años se ha hecho un trabajo muy bueno con Carlos. Lógicamente, cada uno intenta dar su toque e impronta personal. Desde hace cuatro años contamos con un grupo amplio de jugadoras, porque se ha trabajado en el presente y en el futuro. Tenemos gente donde elegir y lo más importante es acertar pensando en el estado de forma de cada una. También va a ser fundamental que todo el mundo ayude. Sin la ayuda de todos va a ser difícil. Todos debemos remar en el mismo barco.

Y encima España va a jugar la primera fase en Torrevieja, en nuestra provincia y muy cerca de su Petrer natal...

Sí, muy cerquita de casa. Es otro atractivo y eso me hace estar súper ilusionado, porque nunca antes se había celebrado un Mundial femenino en España. Jugar en casa no debe transformarse en una losa y añadirnos presión. Al contrario, debe ser un alivio ver a nuestra gente en la grada apoyando. Es un aliciente y tenemos que disfrutar de nuestro Mundial.

Después de 30 años, ¿llegar a ser seleccionador nacional es el culmen a su carrera?

Es una oportunidad que pensaba que nunca se iba a producir. Tengo que disfrutarla y aprovecharla, porque soy un privilegiado. Y, sobre todo, agradecido a toda esa gente que me ha ayudado y apoyado durante estos 30 años que llevo en los banquillos. A todos aquellos que me han animado a seguir creciendo y hacer lo que me gustaba. Sin los clubes en los que he estado y sin las jugadoras que he tenido no hubiera sido posible llegar hasta aquí.

Ha sido un fin de semana increíble para el balonmano femenino de la provincia. El Elche ha ganado la Supercopa y se ha producido su elección como seleccionador. ¿Pueden servir ambas cosas de motivación para recuperar el nivel que se perdió?

La provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana siempre ha sido una referencia. Se han hecho muchas cosas bien en el deporte y siempre ha habido mucha actividad, sobre todo hasta antes de la crisis. Es una tierra de buenas balonmanistas. El Elche ganó la Copa y ahora ha ganado la Supercopa y se está haciendo un nombre y hueco entre los equipos que luchan por los títulos. De aquí han salido muchas jugadoras y clubes que han estado en los más alto. Es complicado, pero se está trabajando bien desde abajo, desde la base. Esa formación nos debe permitir crecer en tiempos difíciles. Otros equipos se han tenido que reinventar. Elda o Alicante están trabajando bien con la cantera. Se están consiguiendo muchos éxitos a nivel de base. Es cuestión de tiempo y ojalá tengamos otra buena época y los clubes hayan aprendido la lección para superar la crisis.

En los últimos Juegos de Tokio estuvieron Lara González, de Santa Pola, y Paula Arcos, de Petrer, con las «Guerreras». Las jugadoras del Elche Ivet Musons y Lysa Tchapchet estuvieron en la pre-lista y luego se quedaron fueron. ¿Cuenta con ellas para sus próximas convocatorias?

El abanico es amplio. El buen trabajo de los últimos años nos ha permitido tener a jugadoras futuribles para la selección. Todas no caben en una lista de 14-16 o 18. Las cuatro ya han estado y acumulan minutos y competiciones importantes para estar en la próxima lista. Ojalá pueda acertar y encontrar un equilibrio en función del estado de forma de las jugadoras. Es difícil y sé que, en algunos cosas, tendré que tomar decisiones duras.

Por último, la gran igualdad entre selecciones ha demostrado que es difícil repetir una medalla. España que fue plata en el Mundial de 2019 y en los Juegos no estar entre los ocho primeros...

La realidad es así. Son cosas objetivas. España no está entre las mejores del mundo, pero tiene unas cualidades y unos valores que le hacen ser una selección muy competitiva. Para poder estar en el podio de cualquier competición hay que estar a un nivel altísimo. En el Mundial de Japón de 2019 fuimos muy regulares y de ahí el éxito del subcampeonato. Nadie nos regaló nada. Hay muchos países que cuentan con jugadoras que llevan mucho tiempo en sus selecciones y jugando todas en la Champions y en clubes de ligas muy potentes que invierten mucho dinero. Nosotros hemos mejorado mucho en los últimos años y tenemos ese gen competitivo que nos hace poder luchar contra ellas.