La Nucía deja escapar el triunfo en el 95

Un gol en el minuto 95 deja a La Nucía sin poder cerrar el pleno de triunfos. El Luis Suñer Picó alzaba el telón de la Segunda RFEF para el Alzira, que tras el empate ante el Ejido buscaba el triunfo contra la Nucía de César Ferrando, que llegaba tras el triunfo ante el Mar Menor. No pudo entrar mejor en el partido el equipo nuciero, que ya en el primer minuto del duelo estrelló en el poste local un golpeo de Adrián León.

El turno de réplica lo pedía un Alzira que en su primer acercamiento a los cinco minutos inauguraba el marcador cuando Chema Moreno cazaba un cabezazo con el que superaba a Valens. Con un arranque eléctrico y ventaja local La Nucía dispuso de acciones para volver a nivelar el encuentro como las que Mariano Sanz cabeceaba alta o Fer Pina tampoco acertaba a mandar entre los tres palos.

La Nucía situó el empate pasada la media hora cuando Fofo colocó un balón idílico al que Javi Martín de cabeza dio respuesta alojando el cuero en la red local. Antes del descanso pudo La Nucía dar la vuelta al marcador pero el remate de Mariano Sanz ante Pawel se perdió por encima del larguero local con un primer periodo donde los de la Marina Baixa sacaron los dientes.

En la reanudación, el balón parado nuciero seguía haciendo estragos en la defensa local. Así intento primero Fofo sorprender a palo corto a Pawel pero su ejecución no encontraba puerta. El gol merodeaba el área local y por insistencia Fofo establecía el 1-2 en un cuero que el jugador visitante cabeceaba superando al meta local. El Alzira se vio en la tesitura de arriesgar algo más para pisar el área de Valens y probo fortuna primero en un balón que Chema Moreno cabeceó desviado. De nuevo el meta visitante pidió turno de réplica para salvar un balón parado local de Lado que el meta envió a córner. Pese a las llegadas locales no había atisbo de sufrimiento en exceso para una Nucia que tuvo en Fofo de nuevo como el más combativo al poner de nuevo a prueba al meta local en un nuevo acercamiento. Los últimos diez minutos permitieron a La Nucía adelantarse en el partido en una nueva acción en la que Pawel ganó la partida a Mariano Sanz. Pero el Alzira, que aún no había dicho su última palabra, aprovechó en el 95 una falta en la frontal escorada para que Belizón colocase a palo largo el definitivo empate a dos y de un plumazo, quitarle el liderato a los visitantes.