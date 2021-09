Estreno amargo y con goleada en Primera División para el Joventut d'Elx

El Clínica Blasco Visitelche.com Joventut d’Elx se quedó a las puertas de la remontada en su debut en Primera División. El conjunto ilicitano pagó los nervios de su estreno en la élite y en los primeros cinco minutos de su partido frente al Penya Esplugues iba perdiendo 0-3.

Todo hacía presagiar una debacle en el día más esperado de los últimos años. Sin embargo, las jugadoras de Antonio Ordóñez no se vinieron abajo, supieron sobreponerse al duro golpe inicial y a punto estuvieron de lograr la proeza en un buen segundo tiempo. Bet Carrasco marcó el 1-3 que abría la puerta de la esperanza en el minuto 33. Uno después, Romina anotó el 2-3. Empujado por el público que se dio cita en el pabellón Esperanza Lag, el Joventut d’Elx no intentó hasta el final, pero el marcador ya no se movió.