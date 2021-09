Siviero pide que el Intercity sea un «equipo reconocible» ante el Melilla

El Intercity, tras haber sumado un punto de nueve posibles en las tres primeras jornadas del campeonato liguero del grupo V de Segunda RFEF, busca hoy (11 horas) en el estadio Antonio Solana de Villafranqueza cambiar su dinámica y lograr su primer triunfo de la temporada con motivo de la visita del Melilla.

El equipo que entrena Gustavo Siviero afronta esta cita tras dos duras derrotas ante dos históricos, Hércules (1-2) y Real Murcia (2-0). El técnico argentino reconoce que no han completado el arranque de Liga que esperaban y que reflexionan para enderezar la situación». Siviero dijo que no está preocupado por la situación clasificatoria del Intercity, pero recordó que deben ser «un equipo reconocible» para borrar la mala imagen que dieron en Murcia y, sobre todo, para no repetir errores.