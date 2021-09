El Hércules B refrendó su buen arranque de temporada colocándose colíder juntos al Mestalla al superar en el Samaranch al Callosa Deportiva. El filial de Alejandro Esteve cobró ventaja tras una primera mitad sin goles y más equilibrada. Tras el descanso, Nico en la reanudación y Pablo minutos más tarde, dejaron una renta local que Javi Bolo de penalti recortó a falta de diez minutos, sin premio final para los de la Vega Baja. El Villajoyosa regresó de vacío del feudo del Recambios Colón de Aldaia en un encuentro que no se definió a favor de los locales hasta los últimos compases. Ambos rivales guardaron la compostura y pese a que buscaron las áreas, no sería hasta con dos penas máximas a favor de los locales en los últimos diez minutos cuando, Clausí y Danielle sentenciaba a favor local. El Jove Español arrancó un punto de prestigio ante uno de los favoritos a las primeras plazas. El Valencia Mestalla puso a trabajar al equipo de Antonio Moreno que bregó para dejar parte del botín en San Vicente. En el tramo final del encuentro Alberto Maciá resultó providencial ante el empuje visitante para, con varias intervenciones cerrar el definitivo empate a cero. El Orihuela e Ilicitano brindaron un encuentro de ida y venidas entre dos rivales que no decantaron el encuentro hasta el tramo final del mismo. La primera mitad que fue de más a menos y acabó sin apenas ocasiones dio paso a una segunda donde los locales buscaron el gol y el Ilicitano cazar a la contra a un Orihuela que llegó sobre la bocina.