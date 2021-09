El trotamundos que ya deslumbra en el HLA

Tenía ofertas económicas superiores a las del Lucentum, pero a Gerel le pesó más la posibilidad de jugar en un escaparate como la LEB Oro donde la onda expansiva de sus actuaciones va a ser mucho mayor que en la segunda categoría alemana donde acabó como el máximo anotador con casi 20 puntos por partido. No ha tardado en deslumbrar el jugador estadounidense de 28 años. Dos partidos consecutivos sobresalientes con un gran repertorio de acciones han sido su carta de presentación en el equipo alicantino. No solo es capaz de anotar, también rebotea, asiste y roba. De hecho, en marzo estableció su récord de rebotes en un partido de la liga alemana con un total de 12. Diez días antes batió su tope de asistencias dejándolo en 9 en un encuentro en el que anotó 26 puntos y 2 rebotes.

Gerel Simmons es la nueva estrella del equipo de Gonzalo García de Vitoria, un auténtico trotamundos del basket que ha pasado por un sinfín de países como Uruguay, Argentina, Libia, Rusia, Montenegro, Islandia, República Dominicana y Alemania. Pero él tenía claro que no podía dejar pasar la oportunidad de jugar en España y no dudó cuando los dirigentes alicantinos le pusieron una propuesta sobre la mesa. Al equipo que se quedó tan cerca de ascender a la ACB la temporada pasada no podía decirle que no. Pocos son capaces de rechazar la posibilidad de un equipo que en los últimos años se ha convertido en un escaparate para los jugadores y técnicos. El HLA es atractivo y a Simmons la opción de aterrizar en España a una de las ligas más competitivas de Europa le sedujo mucho. Llega a Alicante después de una gran temporada en Alemania en la que lideró a Artland Dragons con 19,7 puntos y 3,7 asistencias en los 27 partidos de la temporada regular que disputó. Simmons se fue hasta una valoración media de 17,3 créditos por partido.

Además, el jugador del HLA Alicante tiene experiencia en Eurocup y FIBA Basketball Champions League. Llega tras una temporada en la que ha terminado por encima del 40% de acierto en el tiros de tres y más del 50% en tiros de dos puntos.

El escolta lucentino es un ejemplo de trabajo en la pista desde el primer día. Su compromiso en el HLA es total así como sus ganas de seguir aprendiendo en una liga tan igualada como la LEB Oro. Ha demostrado compenetración con sus compañeros en pretemporada y todo apunta a que será una de las estrellas de la categoría con un juego tan vistoso como efectivo.

Gerel se ha instalado solo en un piso en el centro de Alicante y está «encantado» en su nueva ciudad. Su adaptación ha sido rapidísima aunque todavía no domina con soltura el idioma. El escolta del HLA llega con mentalidad de dar lo mejor y no ha tardado en demostrarlo con acciones espectaculares. Sin duda que será uno de los jugadores más difíciles de frenar para los rivales. «Estoy muy contento en la ciudad y en el club. Estoy encantado con mis compañeros y deseando que empiece la liga y jugar delante de esta afición. El baloncesto español es uno de los mejores y la liga LEB Oro es una de las mejores de Europa. Tengo muchas ganas de poder jugar aquí y demostrar de lo que soy capaz para ayudar al equipo», afirmó ayer el escolta estadounidense.

El Lucentum estuvo atento al mercado para conseguir la incorporación del máximo anotador de la segunda categoría alemana en un proyecto de gran ambición que ya comienza a generar ilusión después de dos victorias consecutivas en pretemporada. Pese a que el equipo no está todavía al cien por cien ya se pudo comprobar la versatilidad de la plantilla, la importancia que sigue teniendo Llompart en el juego y la calidad de los pívots, entre otros muchos destellos positivos que está dejando el conjunto lucentino. Por fin parece que el equipo va a tener un juego interior de gran potencia con un Van Zegeren capaz de todo.