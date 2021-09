El regreso del Alcoyano a su feudo de El Collao este sábado (17.00) frente al San Fernando tras dos salidas consecutivas podría estar acompañado de una importante rotación en el once inicial que podría afectar a todas las líneas del equipo a excepción de la portería, en la que el incombustible José Juan Figueiras, el considerado ‘abuelo’ de la Primera RFEF a sus 42 años, es un fijo para Vicente Parras desde su llegada al equipo hace tres temporadas.

Parras optó en el Nou Estadi de Tarragona frente al Nàstic sorprender con el once e introducir hasta tres cambios con respecto al equipo inicial que brillantemente ganó en casa del Sevilla Atlético (1-3), hasta ahora la primera y única victoria del Alcoyano como visitante en cinco jornadas. Los defensas Raúl González y Pablo Carbonell y el delantero Jona Mejía, máximo goleador del equipo, quedaron fuera del once inicial y en su lugar el defensa Primi Férriz se estrenó como titular, Ángel Sánchez volvió a salir de inicio y Ángel López fue reconvertido como lateral izquierdo. Más que una cuestión táctica, estos cambios obedecieron más al deseo del técnico de Vicente Parras de «tener enchufada» a toda la plantilla y rodar el máximo de jugadores. Todo apunta a que el técnico del Alcoyano prepara otra rotación y hasta cuatro cambios podría haber en el once frente al San Fernando, que después de mucho tiempo regresa a El Collao. Estos cambios en el once inicial podrían ser menores si el tobillo de Pablo Carbonell, dañado en casa del Sevilla Atlético donde acabó siendo sustituido, finalmente no mejora del todo y entonces Ángel López mantendría su puesto como lateral izquierdo. Raúl González apunta a ocupar el puesto de Primi y que el canterano vuelva a formar tándem con Carlos Blanco.