Iván Cano: «Nunca me he planteado dejar Alicante, aquí lo tengo todo»

Ya ha pasado un mes desde el día que ganó la medalla, ¿cómo está?

Pues después ya de un tiempo te das cuenta de todo lo que has hecho, cuando ya estás en casa lo ves todo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Cuando volví, al competir y volver a los dos días, pues estaba medio en shock y no terminaba de creérmelo. Al final te pones a leer artículos, ves el medallero y que una de ellas es tuya, ahí cuando te lo empiezas a creer. Luego el hecho de que te llamen de ciertos sitios para celebrar y conmemorar lo que has conseguido hace que seas más consciente. Lo veo con naturalidad, tranquilidad y sobre todo con mucha relajación.

Ahora es más conocido por este hito pero, ¿qué piensa de que esté todo el año a la sombra excepto si le va bien?

Eso es lo que pasa cuando no haces baloncesto o fútbol, al final nos pasa a los deportistas olímpicos y paralímpicos que no hacemos un deporte mayoritario. Consigues un logro que tiene una repercusión, pero a corto plazo. Que seas mas mediático o no, depende ya no solo de tus logros sino de otras cosas, como ser activo por redes. La mayoría de los deportistas estamos más centrados en lo que es entrenar y al final pasa un poco desapercibido el trabajo diario hasta llegar a unos juegos.

Si nos fijamos en el día de la medalla, alguien que le lleva viendo estos años muy a menudo como es su entrenador Sergio Berbegal y que hable así de su actitud saliendo a la pista dice mucho.

Antes de comenzar no estaba pensando en que llevaba tantos años esperando la oportunidad, más bien estaba más tranquilo que de costumbre. Me encontraba bastante cómodo por la seguridad que tenia en mí mismo. Sabía lo que tenía que hacer, la confianza de saber que voy a clavar el salto y que van a tener que superarme para ganarme. Yo fui desde el primero a muerte, tuve la mala fortuna de que empezó a llover y me lesioné el tobillo. El aspecto psicológico de decir, "tengo que hacerlo así, hacer el trabajo en el primero y después lo que te salga". Ya si que luego me he visto desde fuera y el gesto que hice era más de confianza y de querer comenzar que de rabia.

¿Cómo vivió el camino hacia los JJOO en Tokyo, el protocolo fue duro?

Antes de ir a los juegos estuve 15 días en Barcelona, en una burbuja en un centro de alto rendimiento, ha sido todo un poco complicado. No podía salir o dar un paseo, era confinamiento extremo.

¿Y luego en Tokyo?

Otros 17 o 18 días. Me fui un cinco de agosto y volví el siete de septiembre, volví como un ermitaño. Me notaban raro, que estaba enfadado, echaba de menos socializar, los primeros dos días de vuelta era muy asocial. Si me hubieras entrevistado en ese momento hubiera sido todo muy diferente. Al final todos estábamos cansados, además competía el último día de los juegos, por lo que tenía que estar viendo a todos los atletas yéndose del hotel, también la gente compartiendo videos ya en su casa, eso te asquea todavía más.

Ya no son los cuatro años entre juegos, sino los nueve u once años que llevas entrenando, más la suspensión del salto de longitud de los JJOO Paralímpicos de 2016 y el año de retraso en 2020. ¿Cuál es el nivel mental para aguantar todo este camino?

Al final yo no se si será suerte, lo he intentado llevar todo más o menos con tranquilidad y templanza, no ha repercutido en alterar el entrenamiento y que los siguientes años fueran de manera diferente, psicológicamente en 2016 no nos vinimos abajo porque quitasen la prueba, estábamos haciéndolo bien y todavía éramos jóvenes y podíamos optar por ir a estos juegos, incluso a los siguientes si no volvía a pasar una historia así.

Al fin y al cabo a mí lo que me gustaba era entrenar y pasármelo bien aquí, entonces que no pudiese competir en los JJOO de 2016 fue un palo, pero no decisivo para que yo cambiase el chip en ningún aspecto.

Puede influir también su entorno en todos estos contratiempos, ¿en quién se ha apoyado?

No sé si es al final un tópico, pero es en los de siempre. Están tus padres animándote todos los días, cuando vino la pandemia Sergio y yo nos estábamos riendo porque siempre pasaba algo antes de unos juegos, estamos malditos o no quieren que vayamos (entre risas). Puedes tomarlo como algo negativo o con dudas, y en mi caso con algo más de sentido del humor. Evidentemente estaba claro que los juegos se iban a celebrar y dependía más de cómo estabas tú y cómo ibas a afrontar el llevarlo de la mejor manera. Lo hemos gestionado bien a pesar de todas las adversidades que nos hemos encontrado. Aparte mis amigos han estado ahí, pero no lo pueden ver desde el punto de vista que yo lo he vivido, les vas contando todo y aunque no puedan hacer mucho están ahí para todo.

Dice que lo que más le gusta es entrenar, comentaba que el Club Atletismo Alicante es lo que necesita sin voluntad de irse a otro sitio, quedarse en casa.

Desde que empecé no he conocido otra cosa en ese sentido. Sergio tenía la idea de montar un club junto con atletas de Alicante, sin hacer fichajes, nos pusimos a trabajar en este proyecto y puedo decir que ha sido mi casa desde que comenzó todo. No me he planteado nunca irme, se han hecho las cosas bien, no ha habido necesidad de pensarlo porque otros me dieran más cosas, yo lo he tenido todo aquí.

No se si quizá con más medios se pudiera llegar a mejores resultados, al final el que llegue es porque realmente tiene algo que los demás no tienen, esa motivación extra para intentar apostar por esto

Es un ejemplo de un atleta formado en Alicante, esto puede impulsar el presente y futuro del atletismo en la ciudad.

Al final depende de la circunstancia de la persona, evidentemente el atletismo no es un deporte rentable, la gente lo sabe y más con una situación donde cuesta más encontrar un trabajo, hay un cierto patrón por el que están cortados la mayoría de los atletas que llegan a los 20 y 21 años: o llegan con buenos resultados para poder encontrar la motivación extra de seguir practicándolo o se va apagando esa llama por venir aquí y pasártelo bien. Al final es para ellos una etapa que intentan alargar lo máximo posible en función de lo que puedan llegar a conseguir. No se si quizá con más medios se pudiera llegar a mejores resultados, al final el que llegue es porque realmente tiene algo que los demás no tienen, esa motivación extra para intentar apostar por esto.

Además, como dice, es una apuesta, influye el entorno, el grupo de compañeros y sobre todo que el club guíe e instruya.

El tener sobre todo un entrenador que te sepa decir las cosas en el momento exacto en el tiene que decírtelas, no solo a mí, sino a todos, pues es una ayuda extra que tenemos. Hay entrenadores que no hacen eso, simplemente se dedican a entrenar a sus atletas. Es ideal tener un buen ambiente, una cuna y base para que se hagan las cosas bien y que a corto y largo plazo haya también resultados.

En su caso es de los que enfoca gran parte de su día a su preparación y no deja de pensar en ello, ¿o se enfoca en otras aficiones?

Depende del momento de la temporada, cuando vengo aquí intento estar en cuerpo y alma al máximo, mejorar cualquier aspecto técnico y pulirlo, cuando salgo de aquí también soy persona y tengo otras ambiciones en mi vida. Yo creo que eso es lo que enriquece quizá un poco esto. Si a una cosa le dedicas 24 horas durante siente días a la semana, más que volverse monótona, al final es bueno tener otras motivaciones y otras cosas fuera que hagan que esto sea especial. Cuando terminas tus cosas y vienes a la pista estás en el momento de lo que te gusta hacer, eso le da un chispazo extra a mi trabajo.

Sacrificas la típica vida de un chaval de 15 o 16 años que lo fines de semana se puede ir de fiesta, por una apuesta personal a la larga

¿Y con qué descarga su atención de la pista?

En el aspecto del atletismo lo he querido llevar todo al día, y por otra parte no he intentado de dejar de estudiar soy Ingeniero de Telecomunicaciones aparte de atleta y ahora estoy con el Grado de Física. Pero estudiaba porque a mi me gustaba, tenia bastante curiosidad por saber como funciona el mundo, al final eso es lo que me ha hecho decantarme por ambas. Sacrificas la típica vida de un chaval de 15 o 16 años que lo fines de semana se puede ir de fiesta, por una apuesta personal a la larga. Nunca sabes cómo va a salir y siempre habrá tiempo para arrepentirse si crees que lo has hecho mal. De momento no tengo ese sentimiento.

Hay ciertos paralelismos en sus perfiles tanto el académico como el deportivo.

Si que intento que vayan de la mano, cuando tienes resultados a nivel deportivo te enfocas en él, no dejo el académico en un segundo plano pero si que he intentado llevarlo con mas calma para intentar hacer las cosas bien, no hacerlas por hacer. Ahí esta un poco la clave, el compatibilizarlo todo. Además también viendo otros ejemplo he aprendido, por suerte no es mi caso, viendo los errores de los demás, cuando ves que intentan abarcar por todas partes y no pueden y se agobian... He intentado no escoger ese camino, cojo menos asignaturas o me organizo para entrenar en otras horas, al contrario pierdo salud.

A nivel económico es bien sabido que los atletas, aun olímpicos, tienen dificultades para conseguir material o para tener una remuneración justa, aunque forme parte del Proyecto Fer, ¿es su caso?

Si no te sale rentable es complicado de llevar. Los requisitos altos del Proyecto FER, solo cubre a uno de cien, al campeón de España. La motivación extra por tener más recursos y dedicarle más tiempo sucede en ese uno que ve que tiene detrás un soporte. Se le valora el esfuerzo y el trabajo acompañado de unos resultados, pero al final es una apuesta personal.

¿Ha habido algún momento de falta de recursos?

En ese aspecto hemos tenido suerte, tanto por la pista de atletismo como el gimnasio la mayoría de años no ha habido ningún problema, el atletismo es un deporte "barato", no necesitamos un material especial para poder entrenar: nuestras piernas y nuestros brazos.

Puedes comparar cuando te dicen si recibo mucho dinero, pero ¿y los años que no? Hemos seguido una escalera natural, paso a paso, tampoco quiere decir que hayamos terminado de subir escalones.

¿Y el paso de la primera planta a la segunda? Por esos atletas que llevan muchos años trabajando sin recibir nada, o la gente joven que no consigue resultados inmediatos.

Depende mucho también de la situación familiar, ayuda bastante. No es mi caso, mis padres han podido darme todo lo que he necesitado, pero no es lo mismo. Las prioridades de una persona que por ejemplo venga de un lugar de acogida son otras, al igual que su mentalidad. Aun así, todos tenemos algo distinto y siempre ponemos algo por delante, conozco a muchas persona que tienen mas medios que yo, pero prefieren ganar antes un buen sueldo, ya que si esto no lo da, no lo va a hacer. Entiendo todas las circunstancias, pero a mi no me intentes llevar hacia tu filosofía porque yo ya tengo la mía, no creo que sea perfecta pero si que es la apropiada para mi circunstancia.

Está muy bien llegar a la élite, pero una vez allí eres esclavo de tus resultados

Es interesante saber que cuando se lesione, las ayudas y su sueldo desaparecen, ¿qué piensa de este riesgo tan común pero innecesario?

Cobro gracias a mis premios, no tengo paro, ni un sistema de cotización. Está muy bien llegar a la élite, pero una vez allí eres esclavo de tus resultados. Creo que no está bien, sobre todo en los deportes individuales donde nos jugamos todo a una carta, a un día, a una hora. No tenemos un partido todos los fines de semana por si un día sale mal. Si ese día no te sale bien por cualquier cosa, las ayudas se esfuman, se quedan en cero.

Es de los casos en los que si deja de competir puede optar a un plan B, un empleo.

Si piensas siempre en si te van a llegar las ayudas no vives. No puedes hacerlo todo al 100% porque estás siempre pensando en el qué pasará, por eso hay que tener un plan B, es muy importante tener algo importante para hacer después, para poder insertarte en el futuro en caso de la retirada o de una lesión.

Después de haber podido lucir la medalla y haber visitado distintas instituciones y medios, la respuesta es clara, los focos volverán a dejar de enfocarle, ¿ahora cuál es vuestro plan?

Para mi no es una preocupación el ser mediático o no, yo voy a seguir haciendo esto porque me gusta, siga habiendo o no resultados yo voy a estar satisfecho con lo que he hecho y seguramente con lo que haré. Tanto Sergio como yo ya lo hemos hablado, hay que empezar un nuevo ciclo, mas corto que un ciclo olímpico normal de cuatro años. Si aquí hemos conseguido la plata, lo siguiente es ir a por el oro, ir a por el oro pero saltando lejos, no quiero una marca discreta, queremos dejar huella, eso significa tener la ambición de hacer récord del mundo algún día, año tras años estamos un poco más preparados, es cuestión de tiempo de que lleguen los saltos buenos.