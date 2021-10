La Vila expone sus credenciales

La Vila presenta un proyecto ambicioso con una plantilla muy renovada en su retorno a la máxima categoría. Tras comenzar el partido con un 0-13 en contra, los vileros reaccionaron en los últimos minutos de la primera parte para marcharse al descanso con una importante recarga de moral cuando todo parecía muy complicado con la salida en tromba del equipo de Valladolid. En la reanudación, La Vila fue muy superior a un rival que luchó hasta el último suspiro, pero se topó con una defensa espectacular que apenas le dejó avanzar metros en El Pantano. La actuación del equipo de Mamoa tras el descanso fue de equipo grande, muy serio en el campo y consciente de que cualquier error iba a ser penalizado por un rival con mucha calidad en sus filas. El arranque de la segunda parte fue clave para que el VRAC no siguiera creciendo y dejara el partido sentenciado. Los vileros apretaron nada más comenzar, defendieron como debe hacerse en la máxima categoría y a base de casta lograron darle la vuelta al marcador. Del 0-13 se pasó al 17-13 y todo se vio de otra manera. El VRAC no volvió a ponerse por delante y aunque lo intentó en los últimos minutos, nunca logró el ensayo que estaba persiguiendo. La Vila celebró con efusividad la victoria. El retorno a la máxima categoría no pudo saber mejor. Primera sorpresa de la jornada a la espera de volver a recibir a otro grande el próximo domingo, el Alcobendas, que fue finalista la pasada temporada ante precisamente el VRAC. Pero esta Vila no se siente inferior a nadie. No ha tardado en mostrarlo.