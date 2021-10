Teresa Perales ha encontrado las fuerzas para romper su silencio casi un mes después de tener que ser hospitalizada en Tokio. La zaragozana ha negado haber sufrido una crisis de ansiedad aunque todavía desconoce qué le ocurre tras haber sufrido convulsiones, espasmos y una hiperactividad muscular que ahora tiene controlada con medicación. La nadadora ha publicado un vídeo en sus redes sociales para explicar su situación y dar las gracias a una larga lista de personas que han estado su lado en estos momentos.

"Como ya sabréis hace unos días que estoy en casa y quiero agradeceros todo el cariño que he recibido estos 25 días que he estado hospitalizada entre Tokio y Madrid. No he podido contestaros antes porque quería tener la fuerza física suficiente como para grabar este vídeo y contaros en primera persona lo que me está pasando", empieza la zaragozana para a continuación desmentir las primeras informaciones. "En primer lugar nunca me han diagnosticado un cuadro de ansiedad y si así lo fuera no tendría ningún problema en decirlo, así que desde aquí todo mi apoyo a las personas que han tenido o tienen crisis de este tipo. Siento mucho que mientras estaban descartándome enfermedades como un tumor, un derrame cerebral, meningitis, sin que mi familia ni yo lo supiéramos y por supuesto sin nuestra autorización, alguien dijera erróneamente a los medios que yo tuviera un cuadro de ansiedad y de estrés. Personalmente desconozco el por qué se dijo pero motivó que los medios dieran esa información errónea. 21 días después de ser hospitalizada os puedo decir que sigo sin tener un diagnóstico y seguimos esperando algunos resultados".

Perales sabe qué le ocurre pero no a qué se debe. "Los síntomas que tengo están muy controlados, convulsiones, crisis espásticas, hiperactividad muscular, que fueron tan fuertes que durante unos días no podía controlar mi cuerpo. Pero con la medicación estoy mucho mejor y ya puedo hacer vida prácticamente normal, también en la medida de lo que me permiten las fuerzas después de tantos días encamada. Ha sido una travesía muy larga de la que estoy saliendo poco a poco con la ayuda de todas las personas que me han cuidado en Tokio y en España".

La nadadora tiene una interminable lista de agradecimientos. "Quiero comenzar ahora el momento de los agradecimientos, en primer lugar al servicio médico del Comité Paralímpico Español. No tengo suficientes palabras de agradecimiento para el doctor Espejo y el doctor Fernández por vuestro cariño y apoyo en todo el proceso. No os imagináis lo importante que fue para mí estando tan lejos de casa teneros cerca como si fuerais mi apreciada familia, que por las restricciones covid no pudieron estar en Tokio y tuvieron que vivir esto a miles de kilómetros. Quiero agradecer también a la embajada de España en Tokio y al Comité Paralímpico por tramitar mi regreso y que pudiera volver en un avión medicalizado garantizando así mi seguridad vital".

Tras diez días ingresada en Tokio, llegó el momento de continuar las pruebas en casa. "Al llegar a Madrid estuve nueve dias en la UCI, millones y millones de gracias al equipo de la UCI y al equipo de neurología del hospital que se volcaron conmigo intentando averiguar lo que me pasaba. Al principio parecía un cuadro de epilepsia, en Tokio ya descartaron tumores y derrames relacionados con esos síntomas, y en Madrid quedó completamente descartado. Todas las pruebas que me están realizando están saliendo bien y lo único cierto es que tengo las crisis controladas pero no tengo un diagnóstico".

Pronto podré retomar mi agenda, aunque aún tengo que tomármelo con calma, pero hasta el momento os vuelvo a dar las gracias por todo!!! 4 de octubre de 2021

Tampoco se olvida de sus compañeros y de todos los seguidores que no han sabido nada de ella en este tiempo. "Gracias a los compañeros que me hicieron la maleta y a los medios porque habéis mostrado un cariño y un respeto absoluto conmigo como siempre después de tantos días de silencio porque no podía ni hablar. Ha sido muy duro pero sin todos vosotros detrás hubiera sido muchísimo peor. Tengo muchas ganas de volver a mi vida normal lo antes posible pero sé que tengo que ir con calma y darme tiempo, así que disculpad si he cancelado eventos. Son cosas que pasan, piedras en el camino que espero pronto queden atrás. Reitero mi agradecimiento a todos y la promesa de que retomaré mi agenda lo antes posible", concluye Teresa Perales.