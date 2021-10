Se asoma España, de nuevo, a la aristocracia europea, envuelta en el alboroto que no abandona a Luis Enrique, aunque a él no le afecta nada porque se mantiene hermético al margen de cualquier comentario de la prensa. Ni pierde el tiempo en leerla o escucharla porque vive al margen. Es su lista de convocados, guste o no Gavi, Sergi Roberto o Eric García.

Tras años de deambular sin peso alguno en los grandes torneos, la obra de Luis Enrique, que ha firmado una radical revolución en la selección, arroja mensajes de esperanza como acreditó en la última Eurocopa donde alcanzó las semifinales, el mejor resultado desde el 2012.

Caía ante Italia ("la mejor selección de Europa y una de las más potentes del mundo", dijo Luis Enrique) en la tanda de penaltis, el mismo rival con el topa ahora en las semifinales de la Liga de las Naciones, un torneo que reúne a los cuatro mejores equipos del continente ya que la otra semifinal, que se librará este jueves, enfrenta a Francia, campeona del mundo en Rusia-2018, con Bélgica, la número uno en el ranking de la FIFA.

"Sergi Roberto es un gran jugador que ahora le está tocando pagar algunos platos rotos"

Pero el ruido no deja de alborotar a esa regenerada selección. Un ruido que no llega al técnico. "No tengo noticias porque no leo, no os escucho. Así que para mí es la misma lista de siempre", ha comentado Luis Enrique. "No leo prensa porque creo que sé más de fútbol que la mayoría y porque tengo más información que vosotros. No hay una opinión que pueda llegar a leer que me interese", ha dicho después el seleccionador.

"¿Eric García? Si no ha sido criticado es que no ha sido jugador de equipo grande. Le veo muy bien"

Ahí, en medio de tanto ruido, se ha colado ya la España de Luis Enrique, inmersa como anda en un profundo proceso de cambio, sin lugar para las estrellas ni jugadores que hace tres años abandonaron el Mundial por la puerta de atrás siendo eliminada en la tanda de penaltis por la selección anfitriona, la rusa. "Mi idea es la de ser ambicioso e ir a por el partido desde el inicio", ha recordado el técnico.

🗣️ @5sergiob: "Nuestras metas siempre son lo máximo. Estar aquí con estas grandes selecciones es una ilusión tremenda y un gran estímulo".



➡️ "Vamos a competir ante Italia con nuestras armas y ojalá podamos estar en la final del domingo".#VamosEspaña #NationsLeague pic.twitter.com/FnSfmU37Qq — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 5 de octubre de 2021

Quiere una España valiente y atrevida para derrocar a la actual campeona de Europa. Y lo hace Luis Enrique arropando a sus jugadores. Sobre las críticas a Eric García, el central del Barça, ha sido contundente: "Si no ha sido criticado es que no ha sido jugador de equipo grande. Le veo muy bien".

"¿Gavi? Lo veo bien. No es importante cuando debute sino constatar que en el futuro pueda jugar 50 partidos, que no tengo dudas que lo hará"

También ha querido salir en defensa de Sergi Roberto, llamado de urgencia por la lesión de Brais Méndez, que había sido el recambio del también lesionado Pedri. "Le conozco perfectamente porque le hice debutar en el Barça B", ha recordado Luis Enrique. "Puede jugar de lateral, aunque viene de interior, que es su posición en el campo. Es un gran jugador que ahora le está tocando pagar algunos platos rotos", ha dicho el seleccionador.

🗣️ @5sergiob: "Sabemos lo que es el fútbol en nuestro país y todo lo que pasa a su alrededor".



➡️ "Las decisiones las toma el seleccionador y siempre hemos sentido el apoyo de la afición y de las ciudades donde hemos jugado".#VamosEspaña #NationsLeague pic.twitter.com/wHNOgGTiPP — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 5 de octubre de 2021

"A Gavi solo le he visto un entreno y hoy será un entreno suave, con poca carga", ha comentado el técnico sobre el joven talento del Barça, quien con apenas 17 años se asoma a la selección absoluta. "Lo veo bien y hay que tener tranquilidad y paciencia. No es importante cuando debute sino constatar que en el futuro pueda jugar 50 partidos, que no tengo dudas que lo hará".