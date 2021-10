El Collao, cien años de historias en la vida deportiva de Alcoy

El campo del Collao es un símbolo de Alcoy, un referente a la altura de otros muchos que tiene la ciudad y que no hace falta citar. El estadio es la casa del equipo de fútbol local, y eso ya de por sí es mucho porque el Club Deportivo Alcoyano, aun habiendo sido siempre modesto, no es un conjunto cualquiera, sino que su fuerte personalidad le otorga un cierto carácter de leyenda. Pero además, ha sido también escenario de un sinfín de historias, no relacionadas únicamente con el fútbol, que han calado en el imaginario colectivo local. Y del comienzo de todo ello se cumplen ahora cien años.