Ángel Sánchez: «Si el Sanluqueño quiere ganarnos, tendrá que correr mucho»

El delantero Ángel Sánchez advirtió que el domingo en casa del Atlético Sanluqueño no se verá a un Alcoyano temeroso tras las últimas dos derrotas que le han hecho caer de las primeras plazas que ocupó en el primer mes de competición y avisó que «si quieren ganarnos habrán de correr mucho, los rivales saben que ganarnos es muy difícil».

El atacante mallorquín, que cumple la primera temporada en el Alcoyano tras ser uno de los trece refuerzos en el mercado estival, puso en valor la campaña que vienen realizando los de Vicente Parras. «Ni éramos tan buenos cuando ganábamos partidos, ni ahora somos tan malos por dos derrotas. Han sido tropiezos que nos vienen bien para aprender y no repetir errores, pero la sensación que tenemos en el vestuario es que la línea sigue siendo ascendente», admitió. El ex del Tudelano, Barakaldo y Salamanca, reconoció que el domingo le espera al Alcoyano en El Palmar de Sanlúcar un rival en ascenso que está cuajando un excelente inicio de competición. «Va a ser un partido muy complicado frente a un rival duro, que en casa es muy difícil de ganar y que tendrá el apoyo de una afición muy fiel. Defensivamente son muy consistentes y ofensivamente le están saliendo las cosas. Por ganas y garra serán difícil que nos ganen, deberán utilizar otras armas», destacó. Ángel Sánchez insistió en que no es preocupante la racha de su equipo y apuntó que han sido pequeños detalles los que han penalizado al Alcoyano en estas dos últimas jornadas más que un mal juego como equipo. «Hemos de estar más atentos a los pequeños detalles. Si nos hemos desorganizado en un momento dado del partido, ha sido más por la ambición de querer ganar».