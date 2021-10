Carolina Marín, triple campeona del mundo de bádminton, dijo estar "contenta" con el proceso de recuperación que está teniendo de una grave lesión y declaró que el Mundial de Huelva de diciembre está ahí pero "el objetivo importante" son los Juegos Olímpicos de París 2024.

La deportista onubense se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla izquierda que se produjo a finales del mes de mayo. "Estoy contenta con la recuperación. Hace poco hice cuatro meses, va todo hacia adelante y estamos yendo lento. Sin prisa pero sin pausa, no estamos forzando nada", dijo Carolina Marín, que apoyó con su presencia en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid los I Juegos Inclusivos que juntan a deportistas olímpicos y paralímpicos.

La función del movimiento, junto al profesor Enrique Pisani. El proceso continúa @CarolinaMarin pic.twitter.com/bjcynilcfT — Fernando Rivas (@fernandorivas55) 6 de octubre de 2021

A falta de dos meses para el Mundial de bádminton de Huelva (12-19 diciembre), Carolina Marín no tiene claro si podrá participar. "El objetivo del Mundial está ahí pero tengo que decir que la salud es lo primero. El objetivo más importante es París 2024 y eso a día de hoy no se me quita de la cabeza", concluyó.