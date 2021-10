El nuevo HLA se pone serio

Un HLA Alicante muy renovado con respecto a la pasada temporada aspira de nuevo a ser protagonista de la LEB Oro, segunda categoría del baloncesto español que arranca esta noche.

El conjunto alicantino, que debuta hoy (21.00 / Alacantí TV) en su pista ante el Oviedo, ha sufrido una profunda remodelación en su plantilla y cuerpo técnico.

Tras quedarse el pasado año a un peldaño de la final, el conjunto alicantino se ha reinventado tras la marcha de su anterior entrenador, Pedro Rivero, y la llegada al banquillo de Gonzalo García de Vitoria. El conjunto lucentino solo ha mantenido en su plantilla a los bases Pedro Llompart, Guillem y Justin Pitts y se ha reforzado con jugadores que conocen bien la categoría y al entrenador, como el pívot neerlandés Joey Van Zegeren, Joan Tomàs, Aaron Menzies o los lituanos Rolandas Jakstas y Osvaldas Matulionis.

El croata Fran Pilepic, Cabral o Simmons, además del talento emergente de la cantera, Guillem Arcos, complementan una plantilla que quiere hacer olvidar a la que tantas alegrías dio a la afición alicantina en los últimos dos años. «Estamos con muchas ganas. La pretemporada ha sido larga pero hemos tenido a todos aquí y hemos trabajado bien. Con muchas ganas de empezar, de jugar en casa. Somos tantos nuevos y para todos va a ser una experiencia nueva», señaló ayer Gonzalo García , que reconoció que Simmons «no está al 100% pero esperamos que nos pueda dar el máximo rendimiento»

Sobre el debut en Alicante, el técnico es claro: «Solo tenemos una oportunidad para dar una buena primera impresión. Empezar ganando y en casa te da la tranquilidad. En esta liga sabemos lo complicado que es ganar fuera. No es determinante. Sí es importante empezar bien. Cuando empiezas bien varios partidos seguidos la gente te ve de una manera diferente. El primer partido es importante para estar más tranquilos. Todos estamos ansiosos por jugar y queremos ganar».

«Yo soy de los que cree que se aprende más ganando que perdiendo. Ganando no aprendes si te relajas y confías. Ganar refuerza el mensaje de que el trabajo es bueno», añadió Gonzalo, que elogió al Oviedo. «Es un rival muy bueno porque está Lezkano al mando, sus equipos siempre juegan bien y compiten muy bien».

Sobre si se considera favorito al ascenso, Gonzalo no huye de la presión: «No me considero favorito al ascenso. Creo que hay proyectos de mucho nivel. Estudiantes está muy por encima, no han perdido en pretemporada y tiene un cuerpo técnico excepcional. Granada tiene una plantilla increíble. Cada año dan un paso más y las incorporaciones son de primer nivel. El año pasado estuvieron a un paso. Son los dos grandes candidatos. Palencia me encanta, tienen un entrenador muy bueno como Rivero. Esos tres proyectos están por encima del nuestro. No es por eludir responsabilidad. De verdad creo que hay proyectos superiores al nuestro».