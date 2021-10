El tenista escocés Andy Murray pudo respirar aliviado tras recuperar este jueves las zapatillas que había perdido tras un entrenamiento durante el torneo estadounidense de Indian Wells y en las que había guardado su preciado anillo boda.

El de Dunblane había relatado en un vídeo en 'Instagram' que después de cenar, regresó a su hotel en coche, pero que este "no olía muy bien" porque había dejado en su interior sus zapatillas. "Hay como 39 grados aquí, así que mis zapatillas están bastante húmedas, sudorosas y malolientes, así que decidí que cuando volviese al hotel, necesitaban un poco de aire y secarlas un poco", indicó.

Y al no tener "balcón" en su habitación, el exnúmero uno del mundo prefirió dejar las zapatillas debajo de su coche, con tan mala fortuna de que no se percató que había anudado en sus cordones su anillo de boda.

"Cuando volví al coche por la mañana, los zapatos se habían ido, los habían robado y tuve que ir a una tienda y comprar unas diferentes a las que normalmente uso. Y mientras me preparaba para mi entrenamiento, mi fisio me dijo: '¿Dónde está tu anillo de bodas?' Y yo me dije 'oh no'. Ato mi anillo de bodas a mis zapatillas cuando estoy jugando porque no puedo jugar con él en mi mano, así que también ha sido robado", lamentó el escocés.

"No hace falta decir que estoy en los libros malos en casa, así que quiero intentar encontrarlo y si alguien puede compartir esto o tiene alguna idea de dónde puede estar, sería muy útil para poder intentar conseguirlo", pidió.

Y el reclamo de Murray tuvo efecto horas después. "Muchísimas gracias por todos los mensajes y a todos por compartir la historia. Tuve que hacer algunas llamadas y charlar con la seguridad del hotel, pero ¿lo creerías? Todavía apestan, pero las zapatillas están de vuelta, el anillo de boda está de vuelta y estoy de vuelta en los buenos libros, ¡vamos!", celebró en un post en 'Instagram'.