El polémico y decisivo gol de Mbappé en la final de la Liga de Naciones dividió a árbitros y futbolistas y no solo los que estaban en San Siro. «Todos los que jugamos al fútbol sabemos que es fuera de juego», lamentaba Oyarzabal. «El que ha puesto esta ley es porque no ha jugado al fútbol y no sabe lo que hay. Eric no quiere jugar, quiere despejar». «No conocía la norma», reconoció Didier Deschamps, campeón gracias a esta acción, y al que la regla dejó en fuera de juego, como a muchos otros.

«¿Qué es más grave, no haber jugado al fútbol en su puñetera vida o jugar a una cosa y decir que está mal el reglamento?», preguntaba Eduardo Iturralde González en Carrusel Deportivo, insistiendo en que Anthony Taylor y el VAR habían acertado. «Estar en fuera de juego no es sancionable hasta que interfiere en el balón o le disputa a un contrario». «Condiciona, pero no interfiere», apuntaba el excolegiado, señalando que ganar ventaja del fuera de juego es solo «cuando viene de un rebote de un defensor (no un mal despeje), de una salvada o de un poste». Iturralde explicó este lunes en el ‘Què t’hi jugues’ que el presidente arbitral de UEFA, Roberto Rosetti, estaba en San Siro como delegado del partido y que tras el encuentro señaló que el gol había sido bien concedido. Su opinión no era compartida por otros excompañeros. «Llevo 30 años arbitrando y 9 como internacional. Es gol ilegal. Me duele que expertos arbitrales estén haciendo esa interpretación de la norma», criticaba en Radio Marca Víctor Esquinas Torres. «La literalidad de la norma es que hay fuera de juego si el delantero interviene. Es una interpretación canallescamente malinterpretada», asestó. «Durante 30 años he estado pitando esto como fuera de juego y no había polémica mínima». César Luis Barrenechea Montero compartía este mismo punto de vista en Mundo Deportivo. «Para mí no hay dudas. Debió ser anulada por un claro fuera de juego del delantero francés. El atacante del PSG recibe el balón en posición de fuera de juego y ni siquiera la nueva regla le habilitaría para poder jugar el balón», consideró. «Hay que recordar que el fútbol es un espectáculo y el espectador, es decir, el aficionado, cada día entiende menos este tipo de decisiones. Así, lo único que consiguen es cargarse el fútbol», añadió.

«Es un caso de estudio. Se puede estar de acuerdo o no con la regla, pero se aplicó correctamente» apuntó el exárbitro francés Bertrand Layec. «Podemos considerar que se puede violar el espíritu del juego, que esta regla es estúpida. No es un error de arbitraje sino que la regla es desgarradora y que quizás debería cambiarse», complementó su compatriota Bruno Derrien, también retirado.

Punto controvertido

«Se considerará que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, incluida la mano voluntaria, a menos que se trate de una ‘salvada’ por parte de un adversario», dice el punto 11 del reglamento de la International Board. «Una ‘salvada’ es una acción de un jugador cuyo fin es detener o desviar el balón, o intentar detener o desviarlo, cuando este va en dirección a la portería o muy cerca de ella con cualquier parte del cuerpo excepto con las manos o los brazos (a menos que se trate del guardameta en su propia área penal)».

«En el fuera de juego, hay nuevas normas y cada árbitro lo interpreta como quiere, en este caso a favor de ellos. No le quiero dar más vueltas», asestó Laporte tras la derrota. «El árbitro ha dicho que Eric ha hecho por jugar el balón y que a partir de ahí se borra el fuera de juego, pero no tiene sentido –valoró Busquets–. Eric intenta cortar el balón porque le intenta llegar a Mbappé, que se encuentra en posición antirreglamentaria. A nosotros no nos explican eso. Tienes que intentar jugar el balón y Eric no ha intentado jugar el balón. Ha intentado cortar, como cualquier defensa». «Me tiro, la toco con el taco y Mbappé está en fuera de juego», relató el central azulgrana. «Vamos y me dice el árbitro que tengo intención de jugar el balón y que me debería apartar y dejar que Mbappé la controle. Es fuera de juego claro, un defensa nunca en la vida se puede apartar. Ojalá en un futuro cambien esta norma. Esta noche ya no puede ser», señaló Eric.

Cambiar el reglamento

Como él y muchos otros, el exazulgrana Gary Lineker reclamó un cambio en la reglamentación para poner fin a «la absurda nueva ley de fuera de juego. Los legisladores de nuestro juego realmente han complicado en exceso las cosas en los últimos años, tanto con el fuera de juego como con las manos. Siempre fue una mala idea que los árbitros decidieran las reglas del juego en lugar de simplemente arbitrar».

Mbappé bate a Unai Simón en el gol que decidió la final de la Liga de Naciones.