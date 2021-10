La Vila se abre a las personas con Síndrome de Down con un convenio

César Sempere, director y responsable del Club de Rugby La Vila, y Marta Vives, presidenta de la Asociación de Personas con Síndrome de Down de Alicante Extraordinarios T21, firman un convenio de colaboración para facilitar que los socios de la Asociación y su familias practiquen este deporte, además de apoyar a las familias con menos recursos sin coste en toda la temporada.

Extraordinarios T21 es una joven asociación de personas con Síndrome de Down a nivel provincial creada por seis familias en enero del 2019. Aunque con muy poca trayectoria, cuenta con más de 40 familias de toda la provincia de Alicante asociadas. Apoya, divulga, y trabaja para dar visibilidad a las personas con Síndrome de Down en todos los ámbitos de la vida. La Asociación cuenta con una campaña por la Inclusión de las personas con Síndrome de Down en el Deporte que dan visibilidad con su camiseta.

«Parece ser que estamos recibiendo nuestros primeros frutos al trabajo tan intenso que hemos llevado durante estos años: dar visibilidad a nuestros chicos y chicas gracias a los clubes deportivos de la provincia. Agradecemos a La Vila Rugby su gran iniciativa y apoyo a todo nuestros chicos y chicas y, sobre todo, por crearles oportunidades deportivas», afirma Marta Vives, presidenta de Extraordinarios T21. El club de Rugby La Vila es un club de largo recorrido creado en 1983. «El club está abierto al cambio y para ello hemos decidido dar facilidades a todas las familias, sobre todo a aquellas que más lo necesiten. Es una manera de contribuir a que nadie se quede atrás», destacó César Sempere, que está transformando la entidad.