«Tenemos buen equipo, pero necesitamos tiempo de adaptación y paciencia»

Con la preocupación justa por las dos derrotas que lleva el HLA Alicante afronta Gonzalo García de Vitoria el encuentro de este ante el Melilla en el Pedro Ferrándiz (12.30). «Podíamos ir 2-0 pero vamos 0-2. Me preocupa más el mal partido en Lleida y que este arranque se convierta en dudas, pero todavía quedan 32 partidos y esto es muy largo», señaló el entrenador del HLA en rueda de prensa. «Nos hemos centrado más en preparar el partido ante el Melilla que en detenernos en los errores que cometimos, añadió. Sobre los errores en los minutos finales de los partidos que les costó las derrotas, tiene claro que el equipo «debe aprender de eso» en los próximos compromisos.

García de Vitoria tiene claro que el equipo debe mejorar la imagen ante Melilla: «Hemos perdido los dos partidos, pero las sensaciones han sido distintas. Contra Oviedo jugamos muy bien y no merecimos perder y en Lleida jugamos muy mal pero tuvimos la bola para ganar. Hubiera sido injusto que ganáramos. Ahora tenemos que dar una buena impresión en casa. Lo que más me preocupa es que nuestra imagen no sea la adecuada. Por supuesto que hay que ganar, pero quedan todavía muchos partidos, tenemos un equipo que trabaja bien y que quizás necesita un periodo más de adaptación que otros que tienen las estructuras más claras».

«En una liga tan larga siempre hay momentos malos, hay que estar todos mentalizados para mejorar»

Sobre el aspecto mental de la plantilla tras los dos resultados adversos, el técnico cree que el estado anímico de la plantilla es bueno: «Me preocupaba y hoy hemos hablado de eso, pero es el inicio. Les he puesto el ejemplo del campeón de la Euroliga del año pasado y de cómo empezó. Al final en una liga tan larga como esta hay momentos muy malos, hay que estar siempre mentalizados de que se puede mejorar, de que hay que trabajar y de que los resultados son una parte más del proceso. He visto al equipo bien y me he tranquilizado». «Lo que más me preocupaba antes de empezar el entrenamiento es que los jugadores estuvieran con malas sensaciones y con la malaria metida en la cabeza de que han perdidos dos partidos que podían haber ganado. Los veo bien y saben que tenemos que recorrer un camino y hacerlo juntos. Es lo que quiero, sabemos que la afición nos va a apoyar y que hay que ir todos de la manos porque es el inicio. Hay un buen equipo pero hay que tener la paciencia necesaria», añadió el técnico. Uno de los jugadores de los que se espera más es Menzies: «No está haciéndolo bien y él lo sabe. En el primer partido hace cinco faltas muy rápidas y el otro día no está bien. Sabe que tiene más exigencia que el año pasado porque es un proyecto mayor y entre todos tenemos que apoyarlo para que vaya mejorando».