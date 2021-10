El Eón Horneo queda apeado de la Copa del Rey

El Eón Horneo Alicante perdió ante el Fertiberia Puerto Sagunto (22-26) en el Pitiu Rochel y ve truncadas sus ilusiones de seguir en la competición copera y poder jugar la siguiente eliminatoria contra un rival Asobal. El equipo valenciano fue superior al Eón, que jugó demasiado a rachas y sin la regularidad necesaria para poder llevar el partido a su terreno. El Eón notó demasiado las numerosas bajas que arrastra y físicamente se desgastó demasiado, sin poder hacer las rotaciones necesarias.

El Fertiberia Puerto de Sagunto saltó bien a la pista del Pitiu Rochel, dominando el inicio y obligando a ir a los alicantinos a ir a remolque. Gracias al esfuerzo colectivo del Eón y a buenos momentos defensivos, las distancias se redujeron, aunque no fue suficiente para impedir que el Puerto de Sagunto dominara al descanso el marcador (12-14). En la reanudación, el equipo visitante rompió el partido, aprovechando los errores del Eón y la buena eficacia en ataque de Poveda. Al equipo de Óscar Gutiérrez le costó mucho romper la defensa del Puerto Sagunto y el partido se escapó hasta una distancia de seis goles que ya no pudo recuperar. El final del encuentro fue tranquilo para la escuadra valenciana, que se limitó a controlar el marcador y a evitar sorpresas ante un Eón Horneo Alicante que no pudo reaccionar.

El entrenador del Eón Horneo Alicante, Óscar Gutiérrez, reconoció que su equipo había sido «muy irregular» durante la eliminatoria ante el Fertiberia Puerto Sagunto: «Mantenemos momentos realmente buenos, con otros que no lo son. Ha habido fases del partido que hemos cerrado bien a su pivote, pero luego cometemos demasiados errores. Las bajas que estamos teniendo, el no tener la plantilla completa y poder rotar lo que necesitamos, provoca que haya bajones físicos y lo estamos notando». «El partido de lo queríamos para recuperar sensaciones», señaló.

La Fundación Agustinos logra su segunda victoria en La Catedral

La Fundación Agustinos consiguió su segunda victoria de la temporada en la Primera Nacional tras imponerse al Leganés por 30-21 en un encuentro dominado en su totalidad por el equipo alicantino. El conjunto tricolor comienza a mirar las posiciones altas de la clasificación pese a la derrota del pasado martes. El equipo dedicó la victoria a su técnico Iñaki Pérez tras el fallecimiento de su padre horas antes del encuentro.