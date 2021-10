El HLA entra en crisis con su tercera derrota consecutiva

Más sombras que luces en el Lucentum durante la primera parte del encuentro. Los alicantinos no pudieron con un Gorgemans que llegó al descanso con 16 puntos. Fue la gran pesadilla del Melilla para un Lucentum que tenía en Simmons a su gran referente ofensivo y que, a diferencia de los dos primeros partidos, evitó el abuso del triple. Solo seis lanzamientos en los primeros 20 minutos para un HLA con mucho trabajo por delante. Menzies exhibió una mejor versión y con su presencia el Lucentum ganó en solidez en el juego interior (5 rebotes al descanso).

Irregular primer cuarto del HLA Alicante que sintió el peligro y la amenaza de Gorgemans en la pintura. El Melilla amagó con romper el partido nada más empezar (0-9) pero los lucentinos se volvieron a meter en el partido con Menzies en cancha y los puntos de Pitts y Simmons. Ajustó a tiempo la defensa el cuadro de García de Vitoria para equilibrar el juego. La presencia de Menzies provocó un cambio de rumbo del partido y el conjunto de Arturo Álvarez ya no encontraba tantas facilidades para anotar desde el juego interior. Harris comenzaba a asomar la cabeza al mismo tiempo que Simmons fue entrando en calor para equilibrar un partido que estaba condenado a la igualdad hasta el final.

Arrancó con fuerza el Lucentum el segundo cuarto en busca de dar un estirón al marcador con un gran Simmons que obliga a Melilla a pedir tiempo muerto al mínimo revés para su equipo. El 31-26 parecía el inicio de una nueva dinámica en el Pedro Ferrándiz, pero el rival del HLA tenía muy bien estudiado el partido y la reacción fue inmediata para responder con un parcial de 4-15 que inquietó a la afición local. No funcionaba el Lucentum y solo los destellos de Llompart en combinación con Menzies hizo que el marcador se apretara al final del segundo cuarto (39-43). Muchas cosas que ajustar en la segunda parte.

Un triple de Simmons da el pistoletazo de salida al tercer cuarto aunque es respondido rápidamente por Mazaira antes de que Van Zegeren cometa una absurda antideportiva que impulsó al Melilla (42-48). Simmons y Matulionis acuden al rescate para evitar la debacle y el HLAle da la vuelta al marcador con un parcial de 13-2 que provoca el tiempo muerto del Melilla (55-50). El Lucentum creció a partir de la defensa causando el desconcierto a su rival cuando parecía que iba a dar un golpe sobre la mesa.

El parcial se fue estirando hasta el 17-2 para poner un tranquilizador marcador de 59-50. Atasco total en el conjunto visitante que entra de nuevo en el partido con un 0-5 con dos buenas acciones en los últimos segundos. Desperdició al HLAla ocasión de romper el partido.

No arrancó bien el último cuarto para el Lucentum con la técnica a Matulionis y la canasta de Gorgemans (59-57). Parcial de 0-9 para empatar el partido. Del 59-50 se pasó al 59-59. El encuentro entró en la fase decisiva con la máxima igualdad a falta de seis minutos (65-65). Pilepic coge el mando de la situación con dos canastas de mérito pero Melilla no se rendía y se pone por delante a falta de 3.45. Una técnica a Gonzalo tras una polémica falta de Jakstas mete al HLA en problemas y máxima emoción en los instantes finales. Afalta de 1.39 el marcador reflejaba un 71-72. No acierta Menzies bajo el aro y el encuentro se desliza para el Melilla. 36 segundos, balón para el equipo visitante y 73-76 en el marcador. Personal en ataque para el Melilla e infracción de cinco segundos por no sacar. A falta de 11 segundos la posesión era para el HLA con 75-76 en otro final de infarto, pero el rival jugó mejor los instantes decisivos y se anotó el partido.