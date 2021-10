El joven atleta oriolano Juanmi López Cartagena, que acaba de completar en famosa carrera “Marathon des Sables” que el francés Patric Bauer organiza todos los años en Marruecos , ha sido uno de los premiados, junto a muchos otros, con el Premio Fortius por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Orihuela como el “Deportista más Popular del Año en Orihuela” gracias al brillante papel realizado en dicha prueba deportiva, que actualmente está considerada como una de las más peligrosas del mundo que habitualmente se celebra en primavera, pero tras la cancelación del pasado año debido a la pandemia se ha hecho recientemente.

En esta dura carrera cada participantes debe llevar una mochila con la comida, ropa y un saco de dormir, todo ello pesa unos 15 kilos que unido a los casi 50 grados que habían algunos días hacen de esta carrera algo que solo unos cuantos pueden superar y Juanmi López ha sido uno de ellos, con el aliciente de ser el primer oriolano en participar en ella y el único representante de la Comunidad Valenciana que lo hacía este año.

El joven atleta se muestra cansado pero muy satisfecho “Ahora mismo he regresado lleno de ampollas en los pies y todo el cuerpo machacado pero estoy feliz de haber podido superar todas las pruebas , algunas de ellas eran tan duras que provocaron el abandono de muchos de los corredores, para mí ha sido una experiencia brutal y extrema porque he tenido que vivir situaciones que no había pasado nunca en otras de las muchas competiciones en las que he participado, además ya sé que las heridas o la musculatura dañada se curan con el tiempo, pero esta experiencia que he vivido no la cambio por nada del mundo y la recordaré el resto de mi vida”

Juanmi López recibirá el galardón otorgado por el Ayuntamiento oriolano el próximo 19 de noviembre en un acto que se celebrará en el Aula de la Fundación CAM en Orihuela. Aunque ahora mismo esta hazaña deportiva conseguida por el atleta oriolano acapara toda la atención sobre su faceta deportiva, pero también cuenta con otros grandes hitos logrados en su carrera como su participación en la Copa de España de Natación en Aguas Abiertas, el Campeonato de España de Ultraman, la Prueba Ironman o los Ultra-Traills de más de 100 kilómetros.