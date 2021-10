Llompart: «El equipo está preocupado, pero sabemos lo que hay que cambiar»

Pedro Llompart siempre habla claro. Es el capitán del HLA Alicante y lo demuestra en cada partido tanto dentro como fuera de la pista. Fue el primero en empezar a entrenar en pretemporada con el objetivo de llegar al cien por cien al inicio de la nueva campaña. Una lesión le hizo perderse el tramo final de la pretemporada, pero llegó a tiempo para convertirse en el MVP de la LEB Oro en la primera jornada con una actuación portentosa. Pero no sirvió para ganar y el Lucentum acumula ya tres derrotas, dos de ellas en un Pedro Ferrándiz que siempre se ha caracterizado por ser un feudo muy difícil de batir.

El base lucentino no esperaba el arranque de temporada tan duro que ha tenido el equipo. «Hemos tenido tiempo para digerirlo y el equipo está mejor ahora tras varios entrenamientos», señala Llompart. «Preocupados estamos, no podemos engañarnos porque no esperábamos arrancar así. Sabíamos que iba a ser un inicio difícil porque había muchas cosas que encajar y eso nos preocupa, pero por otra parte tenemos tranquilidad porque creemos en el trabajo que estamos haciendo y pensamos que las cosas que tenemos que cambiar son bastantes claras», afirmó el jugador del HLA, que reconoce que ha vuelto a ver los tres finales «aunque en la cabeza los tengo todos».

Llompart trata de darle una explicación a lo sucedido: «No solo es cambiar un sistema de juego, es un cambio completo de jugadores, es un popurrí de todo. Yo creo que los conceptos que nos manda Gonzalo están claros, los jugadores tenemos que aumentar nuestra responsabilidad individual en las cosas, empezar a ver cómo se están dilucidando los roles, aceptarlos y que no nos afecte esta presión del primer partido, de las dos prórrogas, que parece que en el último partido nos afectó de sobremanera».

El HLA se enfrenta este domingo al Estudiantes, gran favorito al ascenso. «Será un partido difícil pero el idóneo para nosotros. Lo tenemos que ver así, mejorar muchas cosas esta semana en la pista y luego ir al campo de Estudiantes con dosis de auto presión y hacer las cosas bien, intentar competirles y llegar a un final ajustado, que ya va siendo ahora de ganarlos», apunta el base. «Lo bueno de la situación es que ha sido totalmente al principio, ha pasado todo en una semana. Si esto nos hace crecer rápidamente como grupo será muy positivo par el futuro. A veces ganas injustamente un partido y no te deja ver la realidad de las cosas. Quizás ahora podemos sentar unas bases muy importantes de cara al futuro, pero obviamente tenemos ya el estrés de tener que sumar aunque sea una liga larga».

Sobre su actuación, reconoce que se encuentra mejor de lo que esperaba: «Me he sentido bien en los tres partidos, mucho mejor de lo que esperaba porque empecé con el grupo dos semanas tarde. Aunque había estado trabajando desde agosto no podía estar con mis compañeros y eso te genera dudas sobre cómo iba a estar. La verdad es que me he sorprendido porque no me esperaba estar tan bien. Estoy con todas las fuerzas para ayudar al equipo».

El HLA tiene ahora dos salidas consecutivas ante Estudiantes y Palma con la intención de comenzar a sumar victorias.