Nessun dorma. Que nadie se duerma». Con esta petición, en italiano, comienza una de las arias más famosas de la historia de la música, de esas que todo el mundo sabe tararear, aunque nunca haya puesto un pie en un teatro. Quizá la recuerden de haberla escuchado en alguna Copa del Mundo, en el Santiago Bernabéu, en la voz de los tres tenores. No en vano, era la pieza favorita en los conciertos de Luciano Pavarotti, el modenés más universal (con permiso de Enzo Ferrari y del vinagre balsámico). Su voz tenía un timbre y una dulzura inconfundibles. Una noche, en Berlín, le aplaudieron tanto que tuvo que salir 165 veces a saludar al público (con sus correspondientes subidas y bajadas del telón). Poca broma con Don Luciano. Nessun dorma se canta en el acto final de Turandot, una ópera italiana ambientada en China que cuenta la historia de una princesa y su particular casting de pretendientes. La pobre tiene fama de cruel y despiadada por decapitar a los aspirantes que no aciertan sus tres adivinanzas… la gente se exalta por cualquier cosa.