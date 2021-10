El último reto de Liliana Fernández

La olímpica española, que ya fue madre en 2017, volverá a adaptar sus entrenamientos al desarrollo del embarazo en cada una de sus fases y a las indicaciones de su médico.

Según la nota oficial, la jugadora benidormí espera que el nacimiento de su segundo hijo se produzca en junio de 2022, por lo que tras dar a luz regresará a los entrenamientos.

«Estoy muy feliz y emocionada por volver a ser mamá. La prioridad ahora es que todo vaya bien como lo fue en 2017 con Saúl. Fue una alegría, y a la vez una sorpresa, recibir la noticia, pero estamos encantados de ampliar la familia», afirmó Liliana. El precedente de hace unos años me hace ser muy optimista. Fui madre en 2017 y me dio tiempo a afrontar, con plenas garantías, todo el proceso clasificatorio para Tokio. Ese antecedente personal y deportivo me va a servir de mucho», explicó la jugadora.

«Desde el punto de vista deportivo, mi idea es luchar por conseguir la que sería la cuarta participación en unos Juegos Olímpicos. Quiero trabajar duro para estar en París 2024. Los antecedentes personales respecto al embarazo son muy buenos y espero poder vivir un embarazo similar», explicó la jugadora, quien recordó que la fase de clasificación para el torneo olímpico comenzará en septiembre de 2022. «Además, tras ser mamá por primera vez, no me costó en exceso recuperar la forma y las sensaciones. Y recuerdo que logré brillantes resultados en 2019, como el bronce en el Campeonato de Europa de Moscú o la victoria en el Preolímpico de China, un triunfo que nos dio el pasaporte para Tokio. Finalizados los Juegos de Tokio, Elsa Baquerizo, pareja en la competición de Liliana Fernández, anunció su retirada con lo que puso fin a un ciclo deportivo de trece años. Pese a la ruptura, Liliana anunció que quería luchar por su cuarta participación olímpica, teniendo como primer objetivo buscar la que será su nueva pareja para la competición.