«Las tres derrotas nos afectan a la cabeza, pero hay que estar tranquilos»

Gonzalo García de Vitoria pide paciencia para salir del bache que atraviesa el HLA con tres derrotas consecutivas. Es consciente de que visitar la pista del Estudiantes (mañana, 19.00) no es la receta idónea para conseguir la primera victoria, pero aboga por que el equipo tenga «una energía extra» ante un rival «que podría estar jugando perfectamente en la ACB».

«Es cierto que las tres derrotas afectan en la cabeza, sobre todo por cómo ha sido, los tres partidos tan seguidos, teniendo la bola para ganar en todos...pero la semana está siendo muy buena, da la sensación de que hemos jugado un mes y solo llevamos una semana, esperemos estar fuertes, vamos a un campo que es un lujo y tiene que darnos una energía extra para olvidar cualquier situación mala que tengamos», apuntó el entrenador del HLA Alicante, consciente del duro inicio de temporada: «No ha sido productivo tener que jugar tantos partidos tan seguidos porque además hemos tenido que meter a Justin en plena semana de competición. No nos ha venido bien, ahora esperamos mejorar, el equipo está trabajando bien y ellos quieren. Ahora tenemos un rival complicado, pero esto es baloncesto y todo puede pasar».

«La cabezas son diferentes en cada jugador. Jugar ante Estudiantes debe servir para quitarnos presión. Es el favorito, un gran equipo...No tenemos ese dedo señalándote diciendo que tienes que ganar porque eres mejor. Pero también puede ser negativo porque si no estás fuertes mentalmente y te cogen una renta te puedes dejar llevar», reflexiona García de Vitoria.

«Vamos a un escenario increíble ante un equipo con un gran prestigio. Más de 7.000 personas en el primer partido. Es un sitio para mostrar que somos buenos jugadores. Hay que ser valientes», pide el técnico, que elogia a su rival. « Son muy buenos y muy bien dirigidos en el banquillo. Lo que más me gusta de ellos es que saben que están jugando en la LEB, cuando el partido se pone para remangarse se remangan, es muy difícil ser del Estudiantes y adaptarse tan bien a esta competición», señaló el técnico lucentino, ilusionado con la cita de mañana: «De ellos me preocupa todo, pero tengo muchas ganas de jugar ante ellos. Es un partido muy chulo que es para sufrir, no para disfrutar, y cuando acabe el partido tener la sensación de que lo hemos dado todo»

García de Vitoria se muestra tranquilo con lo que le traslada la directiva. «Me hablaron de un proyecto cuando se reunieron conmigo y solo llevamos una semana, muchos jugadores nuevos, entrenador nuevo, staff nueva...las cosas cuesta cogerlas y sabemos dónde estamos y lo que queremos hacer. En el ámbito profesional la victoria o derrota marca mucho, pero si nos hemos marcado un camino hay que seguirlo. Si a la primera cambiamos el plan mal vamos. Hay que tener paciencia, los chicos están trabajando bien, les ves que sufren después de perder. El equipo está preocupado y concienciado, yo estoy tranquilo», explicó.

Sobre la afición pidió apoyo. «Yo hablo desde el corazón. Me frustra no poder dar una victoria a la afición y ver a la Kali jodida, que un grupo de aficionados que fueran a Lleida vieran nuestra mala imagen. Tengo su frase en mi pizarra porque son una parte muy importante del club, solo les pido que tengan paciencia y que nos sigan apoyando».