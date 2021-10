El primer Clásico de la temporada 2021-22 aterriza hoy en un Camp Nou que podrá estar lleno por primera vez desde la llegada de la pandemia y que abrirá una nueva era de Clásicos, sin Leo Messi de blaugrana, y en un momento de cierta incertidumbre tanto para blaugranas como para blancos.

Ni Messi ni Sergio Ramos ni las estrellas más brillantes del momento estarán en el verde del Camp Nou, pero un Clásico sigue siendo un Clásico y los tres puntos en juego van más allá, pues quien gane estará por delante del eterno rival en LaLiga y podrá decir que abre la nueva era, la de la ‘nueva normalidad’ en pandemia, con victoria.

Y quizá sea el momento de cambiar de miras y apuntar hacia Ansu Fati y Vini Jr, los llamados a liderar a Barça y Madrid en las campañas venideras. Pero ni unos ni otros se ciñen a un único jugador y quizá, por contra, sea el momento de recuperar los Barça-Madrid, y viceversa, sin poLner el foco en sólo dos jugadores.

Lo que depende del socio y aficionado blaugrana es llenar un Camp Nou que, desde que puede abrir al cien por cien de su capacidad, se ha quedado medio vacío.

Después de cuatro Clásicos sin victoria azulgrana, hay ganas, y muchas, en Can Barça de superar al eterno rival. Desde 2019, con 0-1 en el Santiago Bernabéu, que los blaugranas no se hacen con la victoria. El balance de los últimos cinco Clásicos es de esa victoria para el Barça, un empate y tres victorias del Real Madrid, incluida la del año pasado en el Camp Nou (1-3), hace justo un año atrás.

La situación es distinta, ahora. El Real Madrid llega a la cita con dos puntos más que el Barça en la tabla. Dos puntos más que un Barça que parecía perdido, con Ronald Koeman en el alhambre del despido, y sin jugar bien dejando escapar ese famoso ‘ADN Barça’ que vive en las hemerotecas de papel y audiovisuales. Aún así, sólo dos puntos.

Favorito

Eso iguala este Clásico, al que sí que parecía que el Madrid llegaría como ligero favorito, pero con un Camp Nou que puede equilibrar ahora esa balanza. Empezó mucho mejor la temporada el Madrid respecto al Barça, pero la cosa está pareja y con las aguas más calmadas en Barcelona, o eso parece.

No habrá bajas de última hora. Si Benzema está recuperado de un golpe en el empeine, también Eden Hazard está en la lista y Dani Carvajal está de vuelta. En el Barça, Jordi Alba, tocado también tras el duelo ante el Dinamo, está en la lista y apunta a titular.

Así, las bajas son las conocidas de antemano -Araujo, Dembélé, Braithwaite y Pedri, en el Barça; y Bale, Ceballos, Jovic e Isco, en el Madrid-. Regresa en el Barça Eric Garcia, sancionado ante el Dinamo de Kiev.

Koeman: «No hay un claro favorito, jugamos en casa y no tengo miedo»

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró no estar asustado por la visita del Real Madrid al Camp Nou, incluso sabiendo que, si su equipo sufre una severa derrota en el Clásico, su cargo podría peligrar. «No sé si la gente tiene desconfianza, pero nosotros no. No hay un claro favorito. Jugamos en casa, tenemos a la gente de nuestro lado. No tengo miedo», manifestó en rueda de prensa Koeman, quien recordó que «en un clásico no hay un favorito». «Ninguno de los dos podemos sorprender. El Madrid es un equipo experimentado que sabe llevar el partido y nosotros priorizamos la posición de balón. Ellos juegan bien a la contra. En varios partidos nos han hecho daño en este sentido», analizó el preparador neerlandés. Para Koeman, la clave será tener «un bloque con buena posición de balón y tener profundidad.

Ancelotti: «Sin miedo te enfrentas al león pensando que es un gato»

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, habló del «miedo» que siente antes de los partidos grandes, como el clásico que disputa este domingo en el Camp Nou, y aseguró que si no se siente «te enfrentas al león pensando que es un gato». «Mi sensación es la misma en este tipo de partidos. La preocupación es normal y a veces el miedo es claro. Son sensaciones positivas porque si no tienes miedo te enfrentas al león pensando que es un gato», manifestó en rueda de prensa. En un clásico no existen favoritos para el técnico italiano, que mostró respeto en todo momento por el Barcelona y dejó elogios al rival: «No sé quien llega mejor porque los últimos partidos del Barcelona fueron buenos. No hay un favorito, hay muchas cosas que determinan el partido, no solo lo técnico y el físico. La motivación y el compromiso colectivo son muy importantes».