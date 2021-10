Fabio Quartararo, el joven campeón de MotoGP que se instaló en Altea

Con el campeonato en el bolsillo, Fabio Quartararo reconoce haber tenido que renunciar a «muchas cosas». «He tenido que renunciar a muchas cosas sobre todo con mis padres y cuando era pequeño mi padre trabajaba de lunes a viernes y el fin de semana íbamos a entrenar».

«Mi madre se quedaba sola en casa y, cuando volvía, entrenaba con mi hermano, porque estaba un poco gordo y en un momento vi que tenía que dejar de comer hamburguesas del McDonalds», continuó.

«Cuando tenía 13 años me trasladé a España sin mi familia y no tuve una infancia normal, por eso ha resultado más difícil, pero en realidad, cuando eres más pequeño, te hace gracia no estar con tu familia porque te sientes mayor, pero ahora resulta duro. No he tenido una infancia normal pero sí me fijo en a dónde he llegado y la doy por buena. He madurado muy rápido pero no fue fácil», dijo. Quartararo es el primer campeón francés de la categoría y por ello dijo sentirse «genial». «Dos horas después de la carrera, aún me emocionaba cuando veía el casco especial, la pizarra y recuerdo todo lo que hemos logrado. Solo tengo 22 años y ya soy campeón del mundo», afirmó el piloto con un perfecto castellano fruto de los años que ha pasado en España.

No olvida Fabio Quartararo los años que pasó en Altea y en L’Alfàs del Pi junto a su mánager, una etapa clave en su formación que ahora pone la guinda con el título de campeón del Mundo de MotoGP. Todos coinciden en que ha nacido «para triunfar».