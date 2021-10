«Cuando ganas se ve todo más fácil, pero tenemos los pies en el suelo y al Hércules hay que respetarlo»

La Nucía se ha convertido en el equipo de moda, el mejor de los cinco grupos y líder destacado...

No lo imaginábamos. Son palabras mayores porque si ganar un partido ya es difícil, ganar cinco seguidos...La verdad es que el equipo está respondiendo muy bien, nos están respetando las lesiones y todo está saliendo bien. No lo esperábamos, es muy difícil y estamos muy contentos de ver como va la cosa.

¿Dónde está la clave de lo que están consiguiendo?

El fútbol es muy raro. Empezar bien es primordial. Puedes hacer una buena pretemporada pero si los primeros partidos el equipo no está bien lo arrastras durante mucho tiempo. Nosotros no empezamos mal y se hace todo más fácil. A veces no sabes porqué ganas y otras veces no sabes porqué pierdes. Hay veces que fallas penaltis, falla la estrategia... es emocional, a veces cuando vas ganando parece que sea más fácil de lo que es.

El equipo celebró la última victoria a lo grande en el vestuario...

Es un equipo muy fácil de entrenar, da gusto trabajar con ellos. Son gente muy profesional, muy trabajadora. Para nosotros es primordial, somos un equipo pequeño y es importante que se lleven bien entre ellos .

Siendo líderes destacados y tal como ha empezado la temporada, ¿mantiene el objetivo de la temporada o es obligado ser más ambicioso?

El objetivo es el de siempre, que es ir partido a partido. Sabemos que ahora es más complicado porque ahora todos quieren ganarle al equipo que va primero. Ahora va a ser muy duro cada partido y no queremos marcarnos metas que no podamos conseguir. Solamente retos que estén a nuestro alcance. Debemos tener los pies en el suelo en todo momento para seguir así.

No solo son primeros del grupo sino de todos los grupos...

Ni esperábamos ir primeros ni ser los mejores de todos los grupos. No es algo que tuviéramos en mente. Nosotros sí que queríamos competir todos los domingos y hacer el mejor papel posible.

¿Qué le está pareciendo la categoría?

Muy complicada. Los equipos catalanes los conocíamos más y sabíamos dónde nos movíamos. Ahora es muy distinto y tenemos que acostumbrarnos a otros rivales, sus campos.. Teníamos dominado el grupo catalán, éste es muy difícil con equipos importantes como Hércules, Murcia, Intercity, Águilas...

Lo que es complicado es ganar dos partidos seguidos y ustedes ya llevan cinco...

Se están produciendo resultados muy raros, igual goleas que eres goleado. Cualquier equipo te puede ganar tanto en casa como fuera. Los partidos son muy competidos, ante el Eldense nos costó una barbaridad ganar. El Hércules igual...nadie gana fácil ni se pasea.

Y el domingo el Hércules en el Rico Pérez...

Afronto el partido con mucho respeto por la entidad del rival, un equipo con mucha solera y eso hay que respetarlo. Tenemos la ilusión de hacer un buen partido y ganar, sabemos que es muy complicado, pero es un derbi y tenemos que hacer nuestro partido. Va a ser igualado seguro.

La Nucía va con gran carga de moral y el Hércules pierde fuelle en su estado...

Un equipo que pierde ante el Atlético Levante y luego gana a El Ejido es un rival con mucho carácter. No será nada fácil.

Una victoria alejaría al Hércules a nueve puntos...

Lo que me interesa es trabajar bien durante la semana y que el equipo dé el nivel el domingo. El año pasado empezamos a jugar bien y en diez minutos tontos nos metieron tres goles. Y el equipo estaba jugando espectacular. Me da mucho más miedo esto que pensar en los puntos. Quiero ver a La Nucía de siempre. Queda mucha liga para pensar en la clasificación. Hay tiempo para todo.

¿Le está sorprendiendo algún jugador?

Lo que me ha sorprendido de mi equipo es la capacidad de sacrificio porque son capaces de jugar bien y cuando es la hora de defender saben sufrir. Ahí he visto un gran paso adelante respecto al año pasado.

El Hércules se ha movilizado para que acuda más gente el domingo...

Eso es bueno. Los jugadores quieren jugar con gente, que se respire fútbol en las gradas. A mi como jugador me gustaría jugar con mucho fútbol.