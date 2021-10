«Alicante y el club esperan lo máximo de nosotros y no estamos respondiendo»

Augura un partido de gran dificultad este domingo en Palma (19.15) ante un rival que también cuenta los encuentros por derrotas. Confía en que la experiencia del HLA supere a la juventud del conjunto balear.

¿Cómo está el ánimo del equipo después de la derrota en Madrid?

Estamos tocados por las cuatro derrotas en el inicio de temporada, pero yo creo que el equipo está trabajando bien e hicimos el mejor partido de la temporada en Madrid. Es cuestión de tiempo que empiecen a llegar las victorias porque nos las merecemos.

Lo positivo fueron las buenas sensaciones del partido ante Estudiantes aunque se acabara perdiendo...

Hay que intentar buscar cosas positivas en estos momentos, si vamos metiendo piedra sobre piedra no vamos a salir de esta. Todos sabemos que hay que empezar a ganar partidos y para ello hay que seguir haciendo las cosas que estamos ejecutando bien y corregir aquellas que nos están perjudicando.

¿Pasó demasiada factura la derrota de la primera jornada?

Yo creo que un poco de factura sí nos ha pasado. Sin querer poner ninguna excusa muchas veces me he preguntado qué hubiera pasado si hubiéramos ganado y si en vez de 0-4 pudiéramos ir 4-0. Pero bueno, no es ninguna excusa y no podemos estar pensando en el primer partido toda la temporada. El equipo está preocupado y concienciado porque sabemos que las expectativas son altas, estamos en un club y una ciudad que espera lo mejor de nosotros y de momento no estamos respondiendo. Estamos trabajando para que empiecen a llegar las victorias ya.

El equipo no tuvo acierto exterior pese a que los tiros estaban bien tirados. ¿Es una cuestión solo de acierto o también mental?

Jugamos muy bien como equipo buscando las ventajas. Lo importante es encontrar los tiros porque seguro que entrarán.

El domingo espera el Palma, un rival que tampoco conoce la victoria...

Hay necesidad. Con el 0-4 tenemos que empezar a ganar ya y ellos están en la misma situación que nosotros y además es un equipo que ha competido en todos los partidos con equipos de arriba. No va a ser un partido fácil. Sabemos que esta semana va a ser muy importante y tenemos que ir a Palma a intentar sacar la victoria como sea.

¿El problema del equipo es más mental que físico, de sistemas...?

Hay un punto mental que sí, tenemos que hacer un click. Cuando llegue la primera victoria las sensaciones van a cambiar porque estamos trabajando bien en el día a día, haciendo buenos partidos que al final se están decidiendo por algunos detalles que nos hacen perder en las últimas jugadas.

El Palma también perdió en la prórroga el último partido...

Ha competido contra los equipos de arriba, Coruña, Granada, Estudiantes...Han tenido opciones en todos los partidos. Jugando en casa y con la necesidad de ganar también va a ser un partido muy difícil.

Un rival que también está teniendo muchos problemas en el lanzamiento exterior, que juega muchas posesiones... ¿Puede ser clave imponer el ritmo que quiere el HLA?

Yo creo que sí, Palma tiene jugadores muy jóvenes pero muy peligrosos que juegan a un ritmo muy alto y será clave dominar el rebote, que ellos no puedan correr fácil

¿Está preparado el equipo para otra prórroga?

La moneda no puede siempre salir cruz. No todo depende de la suerte. Estamos haciendo cosas mal, los partidos no se pierden porque sí. Si hay otra prórroga intentaremos ganarla, no hay que pensar en otros partidos porque si no al final arrastramos la bola y se hará cada vez más grande y será peor.

La juventud del Palma contra la experiencia del HLA...

Es la eterna batalla. La juventud tiene sus cosas buenas, desparpajo, nivel físico.. pero la veteranía te da más temple, tomar mejores decisiones..

¿Cómo vio la última jugada del partido ante Estudiantes?

Simmons se la jugó en un uno contra uno, que es una de sus virtudes, y no entró, pero él está capacitado perfectamente para asumir esos tiros y seguro que entrarán.