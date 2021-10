El Intercity sale hoy a Bolsa con un valor de 5,5 millones

Este viernes, al mediodía, el Intercity, con sede social en Alicante, entra en la historia por ser el primer club de fútbol en España que cotizará en Bolsa una vez que el Comité de Coordinación e Incorporaciones del Mercado haya remitido al consejo de administración del Intercity un informe favorable sobre el cumplimiento de los requisitos de incorporación al mercado bursátil.

Tras la confirmación de su salida en Bolsa, el Intercity llevará a cabo una oferta de suscripción de acciones en los próximos días. Una vez finalizada, publicará un anexo al documento informativo con el resultado.

BME Growth emitió ya un informe favorable para la incorporación de la compañía al mercado, de acuerdo con un comunicado de prensa, después de que haya validado toda la documentación remitida por el consejo de administración del club alicantino, que prevé tomar como referencia para el inicio de la contratación de las acciones el precio de suscripción de la ampliación de capital aprobada en el mes de septiembre, es decir, a 1,20 euros por acción.

El proyecto deportivo, económico y social del Intercity se puso en marcha el 17 de junio de 2017 tras un acuerdo con el GCD Sant Joan para ocupar su plaza en Primera Regional. Después de cuatro temporadas de existencia, el equipo alicantino ha logrado tres ascensos de categoría hasta situarse en Segunda RFEF, el cuarto escalón del fútbol español, fijando su objetivo en llegar lo antes posible al fútbol profesional.

La hoja de ruta del Intercity estableció la conversión del club en sociedad anónima deportiva en noviembre de 2020, paso previo a su salida en Bolsa este mediodía. Salvador Martí, presidente del consejo de administración de la SAD, admitió que están «haciendo historia porque estamos convencidos que cotizar en Bolsa es positivo para un club de fútbol. Nuestro objetivo es que el club sea sostenible», dijo.

El CF Intercity ha conseguido atraer a accionistas de otras entidades futbolísticas para invertir en este innovador proyecto. Así lo reconocía el propio club, que cuenta entre sus inversores con el exfutbolista Juanfran Torres, al señalar que «en Alicante, por ejemplo, hay muchos accionistas y abonados del Hércules por una cuestión sentimental que también han optado por adquirir acciones del Intercity», apuntó Salvador Martí, presidente del consejo de administración y máximo accionista del club.

«Cualquier inversor apuesta a que consigamos el objetivo del ascenso a Segunda División, categoría en la que empieza a ser rentable el fútbol. Si el Intercity sube sus acciones se revalorizan y si desciendes el valor empieza a caer. El riesgo es que la pelota entre o no por lo que si el proyecto no te gusta o no te interesa, recoges el dinero y te vas», explicó el dirigente del club alicantino.