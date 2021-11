El Elche disputará en casa los dos partidos europeos ante el KA/POR de Islandia

El conjunto islandés ha accedido a la petición del club ilicitano, que solicitó disputar los dos partidos en Elche debido a los numerosos problemas que conllevaba el desplazamiento hasta Akureyri, que es donde juega el KA/POR. El viaje requería más de diez horas, porque tenían que coger varios vuelos hasta llegar a Reikiavik y desde la capital de Islandia otras cuatro horas por carretera hasta Akureyri, que está al norte del país.

El Club Balonmano Elche ofreció una compensación económica para poder disputar los dos partidos en casa, algo que es habitual en este tipo de eliminatorias en el balonmano, y, al final, se disputarán el pabellón Esperanza Lag, el 20 y 21 de noviembre.

La ley de Murphy

En el aspecto deportivo, al Elche Visitelche.com le ha mirado un tuerto. Cuando parecía que no le podían pasar más cosas malas, ha sucedido lo contrario. A la marcha de una de sus jugadoras más importantes como era la pivote internacional española Lysa Tchaptchet, que fue traspasada hace dos semanas al actual campeón de Europa, el Viper Kristiansand de Noruega, se han unido las graves lesiones de otras dos de las jugadoras más destacadas de la plantilla: la brasileña Gabriela Bitolo, que es la lanzadora del equipo; y la lateral Ivet Musons, que tiene un papel fundamental, tanto en ataque como en defensa.

Musons sufre una lesión en la placa plantar del quinto dedo del pie, que le va a obligar a estar varios meses fuera de las pistas. Hasta que se reanude la competición, tras el parón de diciembre por la disputa del Mundial, no podrá volver.

Más grave todavía es la lesión de Bitolo. La brasileña se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla y ha dicho adiós a la temporada.

Estas tres ausencias han dejado al técnico Joaquín Rocamora con una plantilla bajo mínimos, ya que ha perdido a tres de sus mejores jugadoras. El club está trabajando en busca de fichajes, pero el mercado a estas alturas de temporada es muy complicado y la entidad ilicitana no tampoco tiene capacidad económica para pagar traspasos para firmar a jugadoras del nivel de las que no están. No obstante, directiva y entrenador están peinando el mercado con la esperanza de poder realizar alguna incorporación para el mes de enero.

El Elche Visitelche ha pasado lo peor del calendario, tras enfrentarse a los «gallitos» Bera Bera y al Rocasa Canarias. Ahora afronta el mes de noviembre, antes del parón del Mundial, en el que este sábado visita al Sant Quirze, el 13 recibirá al Málaga y está negociando adelantar al miércoles 17 el partido ante el Tenerife, al tener que jugar el 20-21 competición europea. El objetivo es ganar los partidos del Sant Quirze y Tenerife en Liga y pasar la eliminatoria frente al KA/POR de Islandia, para luego, en enero, poder recomponer la plantilla con un par de fichajes y buscar otras metas más ambiciosas.