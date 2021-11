Vicente Parras, entrenador del Alcoyano, indicó que la visita del domingo al Mini Estadi de Villarreal para enfrentarse al Villarreal B llega "en un buen momento para nosotros" tras cuatro jornadas sin perder y sabedor de que la visita al líder de la competición "es un buena oportunidad para medir fuerzas".

Parras, que no pudo ganarle la pasada temporada en los dos enfrentamientos que protagonizaron ambos equipos en Segunda B, espera "dar una mejor imagen" que entonces, aunque el técnico reconoció que la visita del pasado curso "fue un punto de inflexión para nosotros y a partir de entonces tiramos hacia arriba".

El técnico del Alcoyano señaló que después de haber puntuado en campos como el del Barça B o del Atlético Sanluqueño o de ganar en casa del Sevilla Atlético, "no hay nada que no me haga pensar que no vamos a estar a la altura. El equipo tanto física como tácticamente está muy bien", precisó.

Sobre el rival, Vicente Parras aseguró que "vamos a enfrentarnos a un rival con jugadores de proyección no solo nacional, incluso internacional, que a esa juventud que normalmente tiene ha sumado consistencia con cuatro o cinco futbolistas que le han dado carácter y han apuntalado al equipo".

El técnico no se mostró preocupado por esos dos partidos que el Alcoyano lleva sin marcar, aunque no ocultó que "nos está costando la finalización", si bien consideró que el equipo ha ganado en consistencia defensiva. "Ahora el siguiente paso es enchufarlas. Nos está faltando algo de paciencia en determinadas acciones", agregó.

Vicente Parras afirmó que no duda de que su equipo generará ocasiones, "la cuestión es saberlas manejar bien y sentirnos importantes".

Para este partido recupera a los sancionados Lillo Castellano, Javi García y Andy Escudero, con lo que el equipo ganará en competitividad en su visita a casa del líder. "Estoy tranquilo en ese sentido, ahora mismo todos son titulares y quien sale acaba dando un rendimiento muy alto. El problema es mío de acertar con la alineación", reflexionó para acabar.