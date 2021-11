El Alcoyano juega este mediodía (12 horas) en el Mini Estadi de Villarreal con la firme intención de ponerle las cosas difíciles al líder Villarreal B y hacer valer, de paso, el buen momento «físico y táctico» del Deportivo, en palabras del técnico Vicente Parras, tras cuatro jornadas sin perder.

El equipo alicantino recupera efectivos para este desplazamiento y podrá contar con los sancionados Lillo Castellano, Andy Escudero y Javi García, mientras que la duda será el centrocampista Ángel López, quien ya ha entrenado con normalidad esta semana, pero el cuerpo técnico no tiene claro si forzará su reaparición tras dos jornadas fuera del equipo.

En la memoria del vestuario están los dos enfrentamientos de la pasada temporada en Segunda B, en los que el Alcoyano perdió ambos partidos, 3-0 en el Mini Estadi de Villarreal, y 0-2 en El Collao.

«Espero dar una mejor imagen que en el partido de la pasada temporada. No hay nada que me haga pensar que no vamos a estar a la altura», apuntó el técnico sobre cómo afronta su equipo el partido de esta mañana. Sobre la alineación, es segura la vuelta del defensa Lillo a la convocatoria tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas. En cuanto a Javi García y Andy Escudero, uno de los dos podría ser titulares a juzgar por lo ensayado durante la semana.

Por su parte, el filial amarillo afronta el reto de volver a ganar tras perder su primer partido de la temporada en el campo del Castilla la semana pasada. Los castellonenses siguen como líderes, pero truncaron una racha de nueve partidos sin perder, lo que le ha hecho perder puntos de ventaja con sus perseguidores.

El Villarreal B cuenta todos sus partidos en casa por victorias, al haber ganado los cinco encuentros que ha jugado en el Mini. Los amarillos llegan a este partido contra el Deportivo, que solo ha ganado en una salida, la que realizó a Sevilla, con las bajas de los lesionados Lozano y Nicolás Jackson, ambos jugadores fijos en los onces de Miguel Álvarez.

Alineación Villarreal B. Filip Jorgensen; Migue Leal, Pablo Íñiguez, De la Fuente y Tasende; Carlo Adriano, Del Moral, Ahn, Diego Collado; Arana y Pacheco.

Alineación Alcoyano. José Juan; Lillo, Primi, Carlos Blanco y Pablo Carbonell; Antón, Fran Miranda, Juanan y Javi García o Andy Escudero; Mourad y Ángel Sánchez o Jona.