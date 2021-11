El HLA sonríe en un final plácido

Ya es un clásico ver a Van Zegeren machacar a sus rivales en los primeros compases del encuentro. El pívot del HLA mandó en la pista en un primer cuarto marcado por los errores defensivos de ambos equipos y por el festival de triples. Matulionis y Jackstas establecen las primeras ventajas pero fueron respondidos al instante por los acertados lanzamientos del Juaristi. El HLA mandaba en rebote y asistencias mientras el conjunto vasco trataba de agarrarse como podía al partido para llegar al final de los primeros diez minutos con un apretado 27-23.

Los de García de Vitoria mejoraron claramente sus prestaciones en el segundo cuarto con una nueva exhibición de Llompart (6 asistencias al descanso), el poderío de Van Zegeren tanto en defensa como en ataque y el acierto de Pilepic, una auténtica amenaza ofensiva. Juaristi reaccionó con un 1-7 para ponerse 35-34 pero el HLA pudo despegarse en el marcador con buenas acciones consecutivas entre las que encontró una descomunal asistencia de Llompart a Van Zegeren. Con un cómodo 51-42 y con buenas sensaciones se llegó al descanso de un encuentro marcado por el rechazo de la peña Kali a la unión con el Intercity.

Simmons se carga de confianza con un triple nada más arrancar el tercer cuarto, una canasta necesaria tras la irregularidad que está mostrando el jugador estadounidense. Van Zegeren seguía en estado de gracia y el Lucentum consigue su máxima renta (58-44), pero Juaristi no arrojaba la toalla y endosa un parcial de 0-7 que se corta con un triple de Matulionis, evitando el tiempo muerto del Lucentum. De nuevo, el equipo alicantino coge la buena ola para dejar tocado a su rival, que no encontraba el camino de la canasta por la buena defensa.

El HLA se manejaba bien con una ventaja de diez puntos, sin arriesgar más de lo necesario, con buena defensa y aprovechando la ventaja en el juego interior. Con 71-61 el equipo alicantino dejaba encarrilada la victoria.

No quería sobresaltos el Lucentum y Pilepic amplía la ventaja tras arrancar el tercer cuarto y todo apuntaba al primer partido de la temporada sin sufrimiento. Guillem tuvo momentos para el lucimiento con un enorme tapón sobre Savkov. Juaristi no podía con un rival con gran inspiración que no estaba dispuesto a desperdiciar su renta. El Lucentum dominaba absolutamente el rebote, un dato clave para explicar la superioridad sobre un rival que demostró carácter hasta el final.

Por fin, el HLA Alicante pudo disfrutar de un final plácido y sin sobresaltos en el Pedro Ferrándiz. Los lucentinos mantuvieron la intensidad hasta el final, Van Zegeren siguió machacando, Llompart repartiendo asistencias y Jackstas mostrando su calidad. Se atascó el Juaristi en los minutos finales tras haber competido durante todo el partido.

Segunda victoria para el Lucentum que por fin comienza a ver la luz después de un arranque marcado por las derrotas. El miércoles espera el Prat y el domingo el TAU Castellón. Semana de alta intensidad para el conjunto de García de Vitoria.

La peña Kali se manifiesta en contra de la unión con el Intercity

El inicio del partido estuvo marcado por la ausencia de la peña Kali Nord en su grada del Pedro Ferrándiz. La peña del Lucentum quiso manifestarse en contra de la unión anunciada esta semana entre el club alicantino y el Intercity y no entró hasta el segundo cuarto con una pancarta en la que mostraba su desacuerdo con la nueva etapa en la que entra el club: «Lucentum, sí, Intercity, no». Además, durante el partido los seguidores lucentinos entonaron cánticos como «mi pasión no se compra», «fuera de Alicante, nadie te quiere» o «Alicante solo blanquiazul». El resto del pabellón no secundó en general las palabras de la peña excepto algún pequeño sector. Parte de la afición empezó a silbar los cánticos de la Kali que protestaban en un ambiente que se fue enturbiando y que nada tuvo que ver con el que existe habitualmente en cada partido en el pabellón del HLA. Al descanso del encuentro, el club procedió a presentar a las categorías inferiores en la pista.