Convencido de estar en el camino correcto, y después de salvar un valioso empate en el Rico Pérez ante el Hércules en la última jornada jugando más de 80 minutos con un futbolista menos, La Nucía confía en retomar hoy (17 horas) el camino de las victorias, en esta ocasión ante otro histórico del fútbol, el Real Murcia, en el Olímpic Camilo Cano.

El encuentro, correspondiente a la jornada 10 del grupo V de Segunda RFEF, puede marcar tendencia en ambos equipos en función del resultado. Especialmente en un conjunto murciano que ha tenido un irregular arranque de temporada y que necesita sumar de tres en tres.

De esas urgencias quiere aprovecharse el líder que afronta el choque con menos presión, aunque consciente de la importancia de ganar a un rival directo. El capitán Mariano Sanz recuerda que «hay que disfrutar el momento de hacer de la victoria un hábito».

Sobre la visita de un histórico como el Murcia que «vamos con la lección aprendida. No porque tengan más historia que La Nucía tienen mejor equipo. La historia no juega y nosotros vamos a afrontar el partido igual que contra el Mar Menor, un equipo con menos historia, pero igual de difícil que los demás». César Ferrando no puede contar con Álex Salto tras su expulsión en el Rico Pérez.

Alineación de La Nucía: Jaume Valens, Romera, Kevin Toner, Moisés, Adri León, Dasquet, Bora Barry, Fer Pina, Fofo, Javi Martín y Mariano Sanz.