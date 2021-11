El Real Madrid superó (2-1) al Rayo Vallecano en la jornada 13 de LaLiga Santander celebrada en el Santiago Bernabéu, templo al que contentó a medias el cuadro blanco, con los goles de Toni Kroos y Karim Benzema en el primer tiempo. Los de Carlo Ancelotti vencen pero no convencen, sobre todo a una afición que le dedicó algún pito ante el Shakhtar Donetsk el pasado martes y lo hizo de nuevo sufriendo por las llegadas del Rayo. El Madrid fue bajando la buena nota que logró en el primer tiempo pero se llevó tres puntos que le aúpan al liderato. El Rayo, equipo revelación de la temporada en zona europea, no tuvo pegada, salvo un Falcao que entró en los últimos minutos e hizo el 2-1. El colombiano eso sí pagó el esfuerzo cuando no estaba al 100% y se retiró lesionado, con la pena mayor de que los de Iraola no lograron rascar algo del Bernabéu por centímetros.

En el descuento Kroos sacó un balón casi sobre la línea de su portería, momento en el que los pitos en Chamartín eran más claros. Fue una triple ocasión visitante tras la cual el Madrid pudo celebrar su liderato provisional. En los blancos funcionó como siempre la dupla Vinicius-Benzema, más un Asensio motivado.

El internacional español ganó casi siempre la línea de fondo y generó bastante peligro, como en el gol de Kroos. El VAR lo tuvo que confirmar, del mismo modo que no dio otro antes del brasileño. Álvaro había avisado para el Rayo a los 30 segundos y Nteka tuvo también un remate franco. En otro zarpazo, el Madrid se puso 2-0: Benzema remató un perfecto centro de Alaba.

Los pitos ante el Shakhtar habían funcionado por momentos, con un Madrid intenso y vertical, pero el resultado era corto para un Rayo que se crece en la adversidad. En la reanudación pudo sentenciar el cuadro local, con ‘Vini’ y Benzema, con mucho hueco a la contra, pero los últimos 20 minutos estropearon las formas.

Los puntos, lo importante, se quedaron en el Bernabéu, pero el público parece pedir más. El Rayo necesitó poco para subirse a la barba de Courtois, con Bebé estrellando un balón al palo y Falcao batiendo al meta belga en un cabezazo que dio en Alaba.