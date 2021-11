«El árbitro ha admitido su error, no era penalti»

José Juan Romero no ocultó su frustración cuando llegó a la sala de prensa: «Tengo sensación de impotencia porque todo lo que ha pasado en el partido lo ha hecho el Eldense, lo bueno y lo malo. Entre el árbitro y nosotros les hemos permitido adelantarse dos veces. Ellos han sacado petróleo de salir una vez de su campo en todo el primer tiempo», denuncio el técnico azulgrana.

«Ellos se han dedicado a trabar el partido, a que no se jugara y, aunque hemos sido capaces de levantarnos dos veces y de jugar mejor al fútbol, en este deporte el resultado no siempre tiene que ver con eso, no funciona así, y hay que dar por bueno el empate», analizó el preparador andaluz, convencido de que el punto es muy poco botín para lo visto sobre el campo.

«Hemos merecido más, pero tenemos que saber que no podemos conceder lo que hemos concedido en el primer gol si no queremos condenarnos nosotros mismos», esgrimió el entrenador de Gerena.

«Elogio el trabajo de los futbolistas a pesar de los errores, pero no te pueden hacer un gol a medio metro del suelo y que encima lo haga un delantero que tiene marca», indicó antes de arremeter contra el arbitraje: «El colegiado nos ha reconocido su error tras comprobar el cambio de la normativa. El penalti de Tano sí es clarísimo. El árbitro ha tenido una actitud extraña, ha permitido muchas pérdidas de tiempo, nos ha perjudicado. Ojalá otra vez tengamos más suerte en este aspecto», apuntó.