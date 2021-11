Kiko busca otro cinturón

Kiko Martínez «La Sensación» viaja hoy a Inglaterra con la maleta cargada de ilusiones. El boxeador ilicitano disputa este próximo sábado, en Sheffield, el combate por el título mundial IBF del peso pluma (57,2 kilogramos).

El púgil de 35 años residente en Torrellano se enfrentará al inglés Kid Galahad, que es el encargado de defender la corona.

Voy con todo y tengo el compromiso conmigo mismo de que tengo que ser otra vez campeón del mundo

Kiko Martínez ya fue en hasta tres ocasiones, entre 2013 y 2014, campeón del mundo del peso supergallo (55,3 kilogramos) y ahora quiere colgarse otro cinturón, en esta ocasión, del peso pluma.

La última vez que el boxeador ilicitano peleó fue el pasado mes de septiembre, en un combate de entrenamiento que ganó con comodidad. En febrero, «La Sensación» tuvo la oportunidad de volver a luchar por ser campeón del mundo, pero perdió, a los puntos, con el inglés Zelfa Barret, en un combate muy polémico, en el que los jueces fueron los protagonistas con un «pucherazo» que se convirtió en escándalo mundial.

Aquella derrota le dolió mucho a Kiko, que estaba esperando revancha. Pero el fallecimiento de la madre de Barret lo impidió.

Llego en mejor forma que nunca, llevo dos años entrenando sin descanso, sin vacaciones y sin días libres

En mayo de 2019, el boxeador ilicitano, que entrena en su casa de campo de Torrellano, donde realiza su preparación rodeado de su familia y de sus animales, disputó en mayo de 2019 un combate por el cinturón mundial del peso pluma, en Nueva York, contra el americano Gary Rusell. En aquella ocasión, el médico de la pelea le obligó a retirarse, cuando estaba dispuesto a continuar, por un corte en una ceja.

Esas dos últimas derrotas hirieron el corazón de Kiko Martínez, quien asegura que, ahora, se ha preparado «mejor que nunca» para volver a ser campeón del mundo.

«Voy por el título mundial con todo. Me he preparado a tope y estoy con unas ganas enormes de que llegue el sábado para afrontar este reto», afirma «La Sensación» poco antes de viajar a tierras inglesas.

Estoy deseando que llegue el momento de la pelea

«Llevo dos años entrenando sin descanso, sin vacaciones y sin días libres en mi campo de Torrellano. Todo ha estado enfocado para pelear. Tengo entre ceja y ceja volver a ser campeón del Mundo. Es un compromiso que tengo conmigo mismo», comenta Kiko Martínez.

El boxeador ilicitano tiene una motivación especial: «Sé que Galahad va a ser un rival duro, pero voy con todo a por la victoria. Estoy deseando traer otro título de campeón del mundo a Elche, a Torrellano y a toda España. Tenía claro antes de aceptar la pelea que iba con todo o no iba».

Kiko está convencido de que su puesta a punto ha sido la idónea. «Creo que llego en mejor forma que nunca. Hacía muchísimo tiempo que no me encontraba tan bien».

Camiseta del Elche

Kiko Martínez, como es habitual, saldrá al cuadrilátero con la camiseta del Elche Club de Fútbol. El responsable de relaciones institucionales de la entidad franjiverde, Jorge Pérez, amigo personal del boxeador; ya le ha entregado la nueva camiseta de la presente temporada, que ha viajado en su maleta a Inglaterra.

El púgil de Torrellano sabe que va a tener el ambiente en contra porque Kid Galahad pelea en casa. Pero Kiko Martínez no tiene miedo a su rival y lo único que espera es que los jueces sean justos con él y no le quiten nada, como ha sucedido en sus últimos combates. «No me van a dar nada y sé que todo me lo tendré que ganar yo, como he hecho siempre en mi vida. Tenía claro que debía afrontar este reto y voy con todo y a por todas», indica el boxeador ilicitano, que estará acompañado de todo su equipo de «MaravillaBox Promotions».

El boxeador ilicitano no duda en que si consigue el cinturón de campeón del mundo peso pluma lo intentará defender en casa ante los suyos.